Com variante ômicron, flexibilização do uso de máscara é revista no Paraná

Com o índice de transmissibilidade da Covid-19 em queda gradativa no Paraná, redução nos casos de infecção e também de mortes decorrentes da doença, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) planejava para o próximo dia 15 de dezembro uma conversa com a Assembleia Legislativa e o governador, Ratinho Junior, da qual pudessem resultar medidas de flexibilização do uso de máscara em ambientes abertos.

Diante da ameaça representada pela circulação da variante ômicron no Brasil, no entanto, esse plano foi adiado.



Em visita à FOLHA, nesta quarta-feira (1º), o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, adiantou que enquanto não houver informações mais detalhadas sobre a periculosidade da nova variante, é preciso agir com o máximo de cautela.





“A partir de 15 de dezembro tomaríamos uma decisão de flexibilização (do uso de máscara) em ambientes exclusivos, para pessoas que estivessem andando nas ruas sozinhas. Mas, neste momento, a nossa cautela nos orienta a aguardar um pouco mais. Se vier uma boa informação da Organização Mundial da Saúde, a gente pode até voltar a essa questão”, declarou.







