Dados da Covid-19 passam a integrar informe mensal de vírus respiratórios no Paraná

A partir desta quarta-feira (19), a Sesa Secretaria de Estado da Saúde) passa a incluir os dados da Covid-19 no informe mensal de vírus respiratórios. A mudança ocorre devido ao encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional para a infecção pelo novo coronavírus.





A decisão reflete a atual dinâmica do vírus SARS-CoV-2, que passou a se comportar de maneira semelhante a outros vírus respiratórios sazonais, como Influenza e VSR (Vírus Sincicial Respiratório). Dessa forma, sua inclusão no boletim mensal fortalece o monitoramento dessas infecções no estado.





“A pandemia representou um grande desafio para a saúde pública, mas hoje o cenário é outro. A Covid-19 passou a ter um comportamento semelhante ao de outros vírus respiratórios, o que exige uma reorganização na vigilância. Seguiremos monitorando com transparência e atualizações mensais para garantir um acompanhamento preciso da circulação viral”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.





O informe mensal de vírus respiratórios continuará sendo disponibilizado no site oficial da Sesa, garantindo acesso a gestores, profissionais da saúde e à população. A medida reforça a sistematização das ações da Vigilância Epidemiológica e a evolução da resposta à Covid-19, assegurando a continuidade do monitoramento e da prevenção no Paraná.





“Nosso compromisso é fornecer informações seguras e confiáveis sobre a situação epidemiológica do Estado. Isso permite que as estratégias de prevenção e controle sejam adotadas conforme necessário”, acrescentou o secretário.





VACINAÇÃO





A Sesa reforça que a vacinação segue disponível nos 399 municípios paranaenses. Atualmente, a imunização contra a Covid-19 abrange crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos e gestantes como parte da vacinação de rotina. A população prioritária elegível são as com comorbidades, puérperas, imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, entre outros grupos. As pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose, pode receber 1 dose.





Estão disponíveis as vacinas Moderna, Pfizer e Serum/Zalika, sendo esta última recomendada apenas a pessoas a partir de 12 anos de idade.





A cobertura vacinal em crianças de 6 meses a 2 anos está 41,1% para a 1ª dose e 13,5% para a 2ª dose e para crianças de 3 a 4 anos está em 33,4% para a 1ª dose e 16,4% para a 2ª dose.





DADOS





Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (19), o Paraná registra 8.464 casos confirmados e 44 óbitos por Covid-19 neste ano.