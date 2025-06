De Arapongas para o mundo: simulador criado por enfermeira paranaense impressiona fórum internacional

A paranaense Renata Cândido da Silva, técnica de enfermagem e quase graduada como enfermeira, transformou uma necessidade real em uma solução inovadora: um simulador que humaniza e facilita o treinamento de profissionais em hemodiálise. À frente da startup Ishá Simuladores, ela desenvolveu um manequim com braço artificial que simula o fluxo sanguíneo, reduzindo o tempo de formação de 90 para 15 dias e eliminando o desconforto de treinar com pacientes reais.





A inovação rendeu reconhecimento internacional. Após se destacar no Brics Women’s Startups Contest, a startup foi convidada a apresentar sua solução no Fórum de Empreendedorismo Feminino, na Rússia. Lá, Renata iniciou conversas com parceiros para viabilizar a compra de sangue artificial e comercializar o produto, previsto para chegar ao mercado em novembro.

Com apoio do Sebrae/PR, a Ishá já captou cerca de R$ 300 mil em editais de inovação e oferece treinamentos em diversos estados brasileiros. Agora, busca universidades para parcerias e planeja lançar, em 2026, o primeiro Centro de Simulação Realística em Nefrologia do Brasil, no Paraná.





A trajetória da Ishá inspira empreendedores do Norte do Paraná e destaca a força do empreendedorismo feminino no cenário global.