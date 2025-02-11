Dengue avança e Paraná tem mais mais 1.156 novos casos em em semana

Boletim epidemiológico publicado pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) nesta terça-feira (11) indica que mais 1.156 casos de dengue foram registrados em todo o Estado na última semana. Os dados do novo ano epidemiológico 2025 totalizam 21.765 notificações, 3.725 diagnósticos confirmados e uma morte em decorrência da dengue. No total, 356 municípios já apresentaram notificações da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 187 possuem casos confirmados.





As regionais com os maiores números de casos confirmados neste período epidemiológico são a 14ª RS (Regional de Saúde) de Paranavaí (1.287); 17ª RS de Londrina (633); 13ª RS Cianorte (355); 12ª RS de Umuarama (284) e 15ª RS Maringá (191).

A publicação traz ainda dados sobre Chikungunya e Zika, doenças que também têm como vetor o mosquito Aedes aegypti. Foram contabilizados 108 casos confirmados de Chikungunya, com um total de 388 notificações da doença no Estado. No que se refere ao Zika Vírus, até agora foram registradas 10 notificações e nenhum caso foi confirmado.