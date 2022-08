Desnutrição infantil atinge 700 mil crianças brasileiras com menos de 5 anos

Um estudo realizado pela Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente apontou que mais de 700 mil crianças abaixo de 5 anos sofrem com algum problema de desnutrição no Brasil, resultando em peso e altura abaixo do ideal em muitas delas. O estudo também mostrou que o número de crianças com renda familiar de até um quarto do salário mínimo aumentou mais de 2 milhões no Brasil.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





O Brasil tem 213.317.639 habitantes, dos quais 70.406.587 entre 0 e 19 anos de idade (33%). A Região Sul, com 30.402.587 habitantes, tem uma população de 9.251.336 na faixa abaixo de 19 anos (30,4%). Desse total, 7.822.741 estão na área urbana e 1.428.595 na zona rural.





A população vivendo nas classes de rendimentos mais baixos, de até um quarto do salário mínimo, é de 1,4 milhão e os que vivem com uma renda de um quarto a meio salário mínimo é de 3,4 milhões (2020) na Região Sul. No Brasil são 22,5 milhões com renda de até um quarto do salário mínimo, e 38,9 milhões com uma renda de um quarto a meio salário mínimo.







A líder de programas e projetos de saúde da Fundação Abrinq, Cíntia Cunha, ressalta que esse cenário de desnutrição está diretamente relacionado à queda da renda. “Isso acontece principalmente por conta desse cenário de pandemia, que a gente tem enfrentando ao longo desses dois anos. Com a inflação, as famílias têm dificuldades de acesso à compra de alimentos mais saudáveis, com alto valor nutricional. Muitas delas não têm condições de comprar frutas, verduras ou legumes e só têm arroz ou macarrão para fazer para as crianças.”

Continua depois da publicidade





Outro ponto que vale destacar, diz ela, é que, ao longo desse período pandêmico, as crianças deixaram de frequentar a escola. “A escola é onde se consegue ofertar uma refeição minimamente balanceada para essas crianças. No Brasil, muitas crianças só fazem a única refeição lá na escola, então nesse período elas ficaram sem essa alimentação escolar.”





Ela afirma ainda que o número de desnutridos pode ser ainda muito maior, já que município algum é obrigado a alimentar essas informações no Sisvan (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional). “Há muitos municípios que não alimentam o sistema com esses dados, porque fazer isso não gera renda alguma para o município. A gente consegue ter um dado mais concreto porque também trabalhamos com os dados do Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua)”, ressalta Cunha.