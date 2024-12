Dia D de Combate à Dengue em Londrina apostou em informação

Fortalecer um exército para combater a dengue é o plano de ação do gerente de Vigilância Ambiental e coordenador do Controle de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, Nino Medeiros Ribas. "O índice epidemiológico do final de outubro indica que 90% dos criadouros estão nos quintais. Na água do animal de estimação, no prato da planta, por exemplo. Ou seja, todas com a intervenção humana", afirmou.





No último sábado (14), a prefeitura escolheu o Terminal Urbano de Transporte Coletivo para uma ação estratégia do Dia D de Combate à Dengue. O gerente alerta ainda que as ações para mobilizar a população pretendem ter um quadro diferente de 2024. "Sim, porque foram casos confirmados e, embora sejam 218 agentes dedicados ao controle da dengue, todos os profissionais da Secretária de Saúde se enquadram nesse perfil de combate e é fundamental que toda a população integre esse grupo de força", ratifica.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ribas destaca que o mosquito vem passando por adaptações, por isso, todo o cuidado ainda é pouco. "Somamos às ações de conscientização de hoje um trabalho intenso por meio de dois projetos importantes: um é dentro das empresas, onde um trabalhador da empresa tem um papel de agente, faz check-list zelando pelos cuidados e isso é significativo. O outro são as crianças que atuam como agentes mirins nas escolas municipais e, por meio da educação e hábitos diários junto às famílias e comunidade, realizam um trabalho também relevante", valoriza.





Realizado em todo o País, o Dia D de combate à dengue contou com ações para sensibilizar e conscientizar a população sobre prevenção e a série de cuidados que devem ser tomados em prol de saúde pública e para evitar uma epidemia de dengue no verão de 2025.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA