Dia Nacional de Combate ao Glaucoma é celebrado nesta segunda-feira

O Dia Nacional de Combate ao Glaucoma é comemorado nesta segunda-feira (26), visando conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado da doença. É a primeira causa de cegueira irreversível no Brasil e no mundo, ocorrendo quando a pressão dentro do olho aumenta e lesiona o nervo óptico, responsável por levar as informações visuais até o cérebro.





Conforme o Ministério da Saúde, o glaucoma pode ser classificado como primário de ângulo aberto, primário de ângulo fechado, de pressão normal, congênito ou secundário. A evolução é lenta e, frequentemente, assintomática nos estágios iniciais. Um olho compensa os danos do outro, com os portadores notando a condição somente após terem perdas significativas no campo visual, levando a diagnósticos tardios.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os valores normais da pressão intraocular variam de 10 a 21 mmHg. O oftalmologista Rui Barroso Schimiti, chefe do Setor de Glaucoma do Hoftalon - Hospital de Olhos, de Londrina, explicou que “tudo que acontece no olho, trauma, inflamação, algumas alterações de estrutura, podem desencadear glaucoma. Aumenta a pressão e mata o nervo óptico”.





Além disso, os olhos fabricam um líquido chamado de humor aquoso, que mantém a pressão adequada. Se fica acumulado na porção anterior do órgão e não é drenado corretamente, leva ao aumento da pressão e danos ao nervo.

Publicidade





Quando a doença não é tratada, a perda de visão é progressiva, afetando o campo visual periférico e central “até fechar tudo, a pessoa enxerga 100% só por um tubo”, informou o médico. Ele recomenda exercícios físicos e meditação para pacientes com glaucoma crônico, visto que o estresse pode piorar a condição.