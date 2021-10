Duas unidades de Pronto Atendimento transformam-se em locais de vacinação em Arapongas

Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) conta, agora, com mais dois locais para aplicação das vacinas anti Covid-19: o Pronto Atendimento 18 Horas do Palmares e o Pronto Atendimento do Petrópolis, que já funcionam a partir desta semana.

De acordo com a Prefeitura, tal medida visa ampliar o acesso da população e evita a aglomeração nos demais locais de atendimento.

A vacinação segue também no Espaço Cultural Milene e Cisam, exclusivo para mulheres.





Veja abaixo os locais e horários:

-Espaço Cultural Milene (Feira da Lua): 13h às 19h;

- Cisam (apenas para mulheres): 9h às 16h;

- 18h do Palmares (rua Tanatau, nº 520):18h às 21h

- 18h do Petrópolis (rua Pato Mergulhador nº 280):18h às 21h.