Educadora acha precipitado banir uso de celular em todas as escolas

Anunciado pelo MEC (Ministério da Educação), o plano do governo Lula (PT) de banir o uso do celular em escolas provoca divergências entre educadores e deve provocar discussões até ser colocado em prática em outubro, mês em que se comemoram o Dia das Crianças e o do Professor.





Catarina de Almeida Santos, professora da UnB (Universidade de Brasília) e membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, acredita ser precipitado impor o banimento de celulares em todas as escolas.





Para ela, isso deveria ser algo escalonado. Primeiro, restringir o uso, testar meios de fazer isso e avaliar as consequências. Depois, discutir também o excesso do que chama de plataformização dos processos educativos -uso de aplicativos e recursos como as apostilas digitais utilizadas nos estados.





"Temos que amadurecer o conceito do uso de celular e suas possibilidades durante as aulas antes de realizar o banimento. A gente ainda não encarou isso com seriedade."





Ela complementa que o uso dos aparelhos vai muito além da sala de aula, e uma visão geral do problema deveria ser considerada pelo governo antes de qualquer decisão.