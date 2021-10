Em Arapongas, vacinados até 24 de junho com AstraZeneca recebem segunda dose a partir desta quinta

A partir desta quinta-feira (07) a Arapongas dará continuidade nas aplicações da segunda dose (D2) do imunizante AstraZeneca para todas as pessoas que tomaram a primeira dose (D1) até o dia 24 de junho. A prefeitura reforça ainda que não descarta a possibilidade de intercambialidade de vacinas, ou seja, completar o esquema vacinal para quem tomou AstraZeneca com doses da Pfizer. A medida já tem sido adotada em outras cidades. A segunda aplicação é necessária para garantir maior eficácia dos imunizantes.

LOCAIS - Espaço Cultural Milene (Feira da Lua) – das 13h às 19h. No Cisam; apenas para as mulheres, das 9h às 16h.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Carteira de Vacinação e documento com foto.