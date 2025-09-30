‘Encontros com a Saúde AML’ debate a longevidade saudável no Dia do Idoso

Viver mais tem sido uma conquista da medicina moderna, mas viver bem e com qualidade é um verdadeiro desafio para todos. Para discutir como a saúde pode e deve ser cuidada desde antes do nascimento até a terceira idade, a Associação Médica de Londrina (AML) promove mais um “Encontros com a Saúde AML” em formato de live com o tema “Longevidade saudável: como viver mais e melhor”. A live será transmitida pelo YouTube no Dia Internacional das Pessoas Idosas e Dia Nacional do Idoso, 1° de outubro, a partir das 20 horas.





O bate-papo contará com a presença de três médicos especialistas que são associados da AML: o geriatra Fábio Garani será o mediador da conversa entre o pediatra Maurílio de Oliveira e a nutróloga Divina Oliveira. Eles trarão uma visão sobre longevidade desde antes da concepção, passando pela nutrição e os hábitos essenciais para a saúde ao longo das diferentes fases da vida e o papel da geriatria no cuidado com os idosos.

Longevidade começa antes do nascimento

O pediatra Maurílio de Oliveira destaca que a construção de uma vida longa e saudável começa antes mesmo da gestação. “A longevidade saudável tem início na preparação do corpo da mãe e do pai antes da concepção. É essencial que os futuros pais estejam em equilíbrio nutricional e hormonal. Por exemplo, se a gestante engravida com deficiência de ferro, vitamina B12 ou com hipotireoidismo, já há um impacto direto no desenvolvimento do bebê”, explica.

Durante a live, ele também abordará o papel fundamental do aleitamento materno e os riscos que a alimentação inadequada e a exposição precoce às telas trazem para as crianças. “Cuidar bem nos primeiros anos de vida é determinante. Crianças que têm carências nutricionais aprendem menos, estudam menos e, no futuro, têm menor produtividade, criando um efeito transgeracional. É um impacto que vai muito além da infância”, alerta o médico.





Hábitos que impactam a longevidade





A nutróloga Divina Oliveira chamará atenção para uma fase frequentemente negligenciada: a adolescência e o início da vida adulta. “Existe um hiato entre a pediatria e a clínica médica. Entre os 13 e os 20 anos, muitos jovens ficam sem acompanhamento médico adequado. É justamente nessa fase que começam a se consolidar hábitos que terão grande impacto no futuro”, afirma.





Ela lembra que doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e obesidade, muitas vezes diagnosticadas na fase adulta, têm origem em escolhas feitas na juventude. “Não podemos esperar para cuidar da saúde apenas aos 50 anos. A prevenção precisa ser constante. Hoje, 60% da população está acima do peso e 40% é obesa. A obesidade, por exemplo, é a porta de entrada para mais de 200 doenças”, reforça.

Durante a live, a nutróloga também trará orientações práticas sobre como incluir hábitos saudáveis no dia a dia, abordando alimentação, atividade física e qualidade do sono.





Envelhecer com qualidade requer rede de apoio e prevenção

O geriatra Fábio Garani abordará a importância de manter autonomia e qualidade de vida na terceira idade, além de fatores emocionais e sociais que influenciam na longevidade. “Estudos mostram que, além da saúde física, a felicidade e a conexão com outras pessoas têm grande impacto na qualidade de vida do idoso. Quem tem uma boa rede de amigos e relacionamentos afetivos vive melhor e por mais tempo”, destaca.





Ele também vai contextualizar a inversão da pirâmide etária e como o aumento da expectativa de vida exige novos olhares sobre a prevenção de doenças e o envelhecimento saudável.





A proposta da live é mostrar que a longevidade não se resume apenas a viver mais anos, mas a viver com saúde e propósito. “Nosso objetivo é conscientizar a população de que o cuidado com a saúde é uma jornada. Cada etapa tem suas necessidades e desafios, mas sempre é hora de se cuidar”, reforça Garani.





A live ficará gravada no canal da AML no YouTube, disponível para ser assistida a qualquer momento.

Os “Encontros com a Saúde AML” têm apoio da Sisprime.







