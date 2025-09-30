‘Encontros com a Saúde AML’ debate a longevidade saudável no Dia do Idoso

Viver mais tem sido uma conquista da medicina moderna, mas
viver bem e com qualidade é um verdadeiro desafio para todos. Para discutir
como a saúde pode e deve ser cuidada desde antes do nascimento até a terceira
idade, a Associação Médica de Londrina (AML) promove mais um “Encontros com a
Saúde AML” em formato de live com o tema “Longevidade saudável: como viver mais
e melhor”. A live será transmitida pelo YouTube no Dia Internacional das
Pessoas Idosas e Dia Nacional do Idoso, 1° de outubro, a partir das 20 horas.
O bate-papo contará com a presença de três médicos
especialistas que são associados da AML: o geriatra Fábio Garani será o
mediador da conversa entre o pediatra Maurílio de Oliveira e a nutróloga Divina Oliveira. Eles trarão uma visão sobre longevidade desde antes da
concepção, passando pela nutrição e os hábitos essenciais para a saúde ao longo
das diferentes fases da vida e o papel da geriatria no cuidado com os idosos.
Longevidade começa antes do nascimento
O pediatra Maurílio de Oliveira destaca que a construção
de uma vida longa e saudável começa antes mesmo da gestação. “A longevidade
saudável tem início na preparação do corpo da mãe e do pai antes da concepção.
É essencial que os futuros pais estejam em equilíbrio nutricional e hormonal.
Por exemplo, se a gestante engravida com deficiência de ferro, vitamina B12 ou
com hipotireoidismo, já há um impacto direto no desenvolvimento do bebê”,
explica.
Durante a live, ele também abordará o papel fundamental do
aleitamento materno e os riscos que a alimentação inadequada e a exposição
precoce às telas trazem para as crianças. “Cuidar bem nos primeiros anos de
vida é determinante. Crianças que têm carências nutricionais aprendem menos,
estudam menos e, no futuro, têm menor produtividade, criando um efeito
transgeracional. É um impacto que vai muito além da infância”, alerta o médico.
Hábitos que impactam a longevidade
A nutróloga Divina Oliveira chamará atenção para uma
fase frequentemente negligenciada: a adolescência e o início da vida adulta.
“Existe um hiato entre a pediatria e a clínica médica. Entre os 13 e os 20
anos, muitos jovens ficam sem acompanhamento médico adequado. É justamente
nessa fase que começam a se consolidar hábitos que terão grande impacto no
futuro”, afirma.
Ela lembra que doenças cardiovasculares, hipertensão,
diabetes e obesidade, muitas vezes diagnosticadas na fase adulta, têm origem em
escolhas feitas na juventude. “Não podemos esperar para cuidar da saúde apenas
aos 50 anos. A prevenção precisa ser constante. Hoje, 60% da população está
acima do peso e 40% é obesa. A obesidade, por exemplo, é a porta de entrada
para mais de 200 doenças”, reforça.
Durante a live, a nutróloga também trará orientações
práticas sobre como incluir hábitos saudáveis no dia a dia, abordando
alimentação, atividade física e qualidade do sono.
Envelhecer com qualidade requer rede de apoio e prevenção
O geriatra Fábio Garani abordará a importância de manter
autonomia e qualidade de vida na terceira idade, além de fatores emocionais e
sociais que influenciam na longevidade. “Estudos mostram que, além da saúde
física, a felicidade e a conexão com outras pessoas têm grande impacto na
qualidade de vida do idoso. Quem tem uma boa rede de amigos e relacionamentos
afetivos vive melhor e por mais tempo”, destaca.
Ele também vai contextualizar a inversão da pirâmide etária
e como o aumento da expectativa de vida exige novos olhares sobre a prevenção
de doenças e o envelhecimento saudável.
A proposta da live é mostrar que a longevidade não se resume
apenas a viver mais anos, mas a viver com saúde e propósito. “Nosso objetivo é
conscientizar a população de que o cuidado com a saúde é uma jornada. Cada
etapa tem suas necessidades e desafios, mas sempre é hora de se cuidar”,
reforça Garani.
A live ficará gravada no canal da AML no YouTube, disponível
para ser assistida a qualquer momento.
Os “Encontros com a Saúde AML” têm apoio da Sisprime.
Serviço:
Live: Longevidade saudável: como viver mais e melhor
Data: 1 de outubro (quarta-feira)
Horário: 20h
Transmissão pelo YouTube da AML
