Entenda cirurgia cardíaca feita em João Carreiro, que morreu aos 41 anos

O cantor João Carreiro, 41, morreu na noite de quarta-feira ao passar por um procedimento para trocar uma válvula do coração. Em suas redes sociais, ele havia comunicado aos fãs e amigos que passaria pela cirurgia para "fechar um prolapso, um 'sopro' no coração."



De acordo com especialistas ouvidos pela Folha, na idade do sertanejo, a troca de válvula costuma ser uma prática relativamente segura. O cantor fez parte da dupla "João Carreiro e Capataz", que embalou sucessos como "Bruto, Rústico e Sistemático". Depois de 2014, o artista seguiu carreira solo e bombou hits como "O Bagulho é Louco, Mano", canção com 18 milhões de visualizações no YouTube.



Qual era o problema do cantor?





João Carreiro apresentava o que os médicos chamam de "prolapso da valva mitral."

"É uma condição que varia desde algo simples, no qual não é preciso fazer nada, até [um quadro] mais grave, que impõe a necessidade de uma troca valvar", diz o médico Heron Rached, doutor em cardiologia pela USP (Universidade de São Paulo).





Como é feita a cirurgia?



O procedimento, quando indicado, substitui a válvula com problema por uma prótese. Os modelos utilizados nesses casos podem ser biológicos, feitos de pericárdio bovino, ou metálicos. Até o momento, não foi divulgado qual tipo de prótese o cantor teria colocado.



Rached afirma que nesta cirurgia é feita uma abertura no tórax do paciente e, depois, outra no coração para retirada da válvula danificada e inserção da prótese.

"Em geral, as cirurgias de troca valvar mitral são cirurgias tranquilas, mas infelizmente, esse desfecho não foi favorável a levou a morte do cantor", afirma Rached.





Quais os riscos?



A cardiologista Paola Smanio, líder médica da cardiologia do Fleury Medicina e Saúde e responsável pelo setor de medicina nuclear do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, diz que a literatura aponta um risco de até 3,5% em cirurgias de troca de prótese. O grupo de maior risco, entretanto, é o de pessoas com mais de 60 anos, com comorbidades associadas, que já tiveram AVC (acidente vascular cerebral) prévio ou são fumantes.



"Indivíduos que já tenham arritmia cardíaca, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, ou seja, o coração não não funciona de forma adequada", afirma a médica.

A probabilidade de danos aumenta se a cirurgia não é feita isoladamente, ou seja, associada a outro procedimento simultâneo (a troca de válvula e, por exemplo, uma desobstrução das artérias coronária), o que torna as intervenções emergenciais mais arriscadas que as planejadas.