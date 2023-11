Entenda o que é a hipertermia, quadro que pode causar parada cardiorrespiratória

Calor agrava problemas de pele como rosácea e brotoeja Algumas condições já existentes podem ser agravadas, mas outras são desencadeadas pelas altas temperaturas.



Costa aponta que essa situação está associada à falta de hidratação, ambientes extremamente quentes, umidade aumentada e até mesmo tipo de roupa.



"A desidratação, que é a falta de água no organismo, vai gerar um contexto adequado para que aconteça a hipertermia ou melhor, para que se perca a capacidade de autorregulação da temperatura corpórea", diz Costa.



Publicidade "Você tem que hidratar o indivíduo e, nesses contextos de perdas extremas, é hidratação com líquidos que sejam isotônicos, como acontece em praticantes de atividade física", afirma Costa.



A proibição da entrada no estádio Nilton Santos, que recebeu o show, com garrafas de água gerou críticas dos fãs da cantora. Já dentro do local, a água era comercializada por R$ 8 na sexta-feira.



Publicidade Ana Clara estava na grade do show e desmaiou logo no início da apresentação. A jovem foi encaminhada para o Hospital Municipal Salgado Filho. A causa da morte ainda será averiguada pelo IML.



A Tickets For Fun, empresa responsável pelos shows da cantora no país, disse, após a morte da jovem, que começaria a permitir a entrada nos shows seguintes com copos de água lacrados e alimentos industrializados lacrados. Publicidade



Surtos de escarlatina aumentam cerca de nove vezes em SP; doença acomete crianças Entre janeiro e outubro de 2023, os surtos de escarlatina aumentaram cerca de nove vezes no estado de São Paulo em comparação com o mesmo período do ano passado.



O ministro da Justiça, Flávio Dino, publicou neste sábado (18), em suas redes sociais que, "a partir de hoje, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de água de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos".



"E as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em 'ilhas de hidratação' de fácil acesso. A medida vale imediatamente", publicou o ministro, em suas redes sociais. Publicidade

Publicou também um print da portaria sobre o assunto, assinada por Wadih Damous Filho, secretário nacional do consumidor.



O Ministério Público do Rio de Janeiro disse que irá investigar a conduta da Tickets For Fun.

Além de pedidos de água por parte do público, foi possível ouvir, em ao menos um áudio, pedido de sal para dar a quem estava passando mal.

Publicidade



Cirurgia realizada em Londrina pode devolver qualidade de vida para criança diagnosticada com doença rara Após uma série de consultas, sobretudo com oftalmologistas, o diagnóstico de Pedro Guilherme, de seis anos, veio em janeiro deste ano: adrenoleucodistrofia, uma condição genética rara.