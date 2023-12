Entenda o que é o chip da beleza condenado por entidades médicas

Segundo as entidades, eles podem conter inúmeras substâncias, embora normalmente sejam compostos por testosterona ou por gestrinona, um progestágeno com efeito androgênico. Combinações contendo estradiol, oxandrolona, metformina, ocitocina, outros hormônios e NADH também são produzidas.





Os médicos alertam que não existe dose segura para o uso de hormônios para fins estéticos ou de performance e os efeitos colaterais dos dispositivos podem ser imprevisíveis e graves, com os riscos ultrapassando qualquer possível benefício.

“Casos de infarto agudo do miocárdio, de tromboembolismo e de acidente vascular cerebral vêm se tornando frequentes. Complicações cutâneas, hepáticas, renais, musculares e infecções estão associadas ao uso dos implantes. Manifestações psicológicas e psiquiátricas, como ansiedade, agressividade, dependência, abstinência e depressão são cada vez mais comuns”.





As entidades pedem que a Anvisa aprimore o controle do uso de esteroides anabolizantes e regulamente a manipulação de medicamentos somente pela via de administração na qual o medicamento foi registrado. “Uma via diferente necessita de dados científicos publicados de eficácia, segurança e desfechos a longo prazo”.





As entidades que assinam o pedido são a Abeso (Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica), SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia), Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), SBMEE (Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte), SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes), SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) e SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia).





A Anvisa ainda não se manifestou sobre o pedido das entidades.