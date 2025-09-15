Especialistas reforçam necessidade de atenção à saúde mental de crianças e adolescentes

Praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade.

A psicóloga Gizela Zanutto reforça sobre a importância dos cuidados com o tema e como essas campanhas são fundamentais na luta que podem ajudar na conscientização.





"É essencial que pais, professores e responsáveis fiquem atentos a sinais que podem indicar sofrimento emocional, e é na infância que é possível identificar esses problemas emocionais", afirma Zanutto. Entre os mais comuns, a profissional relaciona os seguintes:





• Mudanças bruscas de comportamento ou humor;

• Isolamento social ou perda de interesse por atividades antes prazerosas; • Quedas no desempenho escolar; • Queixas frequentes de dor física sem causa aparente (como dor de cabeça ou estômago); • Comentários sobre morte ou sobre não querer viver.





"Escutar com atenção, sem julgar ou minimizar sentimentos, é uma das estratégias mais eficazes de prevenção. Crianças e adolescentes precisam sentir que podem falar sobre seus medos, ansiedades e frustrações em um ambiente seguro", comenta a psicóloga.





Tipos de violências





Zanutto ressalta que vários fatores de risco também afetam a saúde mental de crianças e adolescentes. São situações como abusos físicos, emocionais ou sexuais, o que, segundo a psIcóloga, pode gerar traumas profundos, sentimentos de medo, culpa e baixa autoestima. "Esses impactos, se não tratados, aumentam a vulnerabilidade a transtornos como depressão e ansiedade, além de elevar o risco de ideação suicida. É fundamental que a sociedade, a escola e a família estejam atentas a sinais de sofrimento e saibam acionar a rede de proteção — como Conselhos Tutelares, serviços de saúde e apoio psicológico especializado", recomenda.





A psicóloga reforça também sobre a questão da identidade de gênero e orientação sexual. "Crianças e adolescentes que não se encaixam nos padrões de gênero e sexualidade socialmente impostos podem enfrentar rejeição, bullying, preconceito ou até violência dentro do próprio lar", alerta.





Segundo ela, esse ambiente de hostilidade contribui para o isolamento social e para o aumento de casos de sofrimento psíquico. "Garantir respeito, acolhimento e a liberdade de expressão da identidade é um passo essencial para proteger a vida e fortalecer o bem-estar desses jovens." diz Zanutto





Sofrimento emocional



