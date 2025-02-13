Estudantes fazem simulação de atendimento a acidente com 24 vítimas neste sábado na UEL

O CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) irá registrar um acidente envolvendo um automóvel e um ônibus, resultando em 24 vítimas, bem como no seu atendimento com ambulâncias e um helicóptero, na manhã deste sábado (15).





Simulação voltada ao treinamento de acadêmicos de cursos do Centro de Ciências da Saúde, o atendimento às vítimas representa o encerramento do IMUVI – Simulação de Incidentes com Múltiplas Vítimas, evento com duração de quatro dias organizado pela LAT (Liga Acadêmica do Trauma), do curso de Medicina da UEL. A atividade está programada para ter início às 8h e segue até às 12h, na rotatória do CLCH, reunindo mais de 130 estudantes, além de professores e representantes da 17ª Regional de Saúde.

Presidente da Liga Acadêmica do Trauma, a estudante Stephany Joaquim do Nascimento conta que objetivo é preparar os estudantes dos cursos de Medicina e Enfermagem para situações envolvendo múltiplas vítimas, a partir do que preconiza o SCI (Sistema de Comando de Incidentes), ferramenta de gestão adotada por profissionais de saúde e resgate. Estes e outros conhecimentos vêm sendo abordados na programação do evento e incluem técnicas de salvamento veicular, descompressão torácica, imobilização em prancha, cuidado com hemorragias, entre outros. Na atividade deste sábado, quase 80 alunos terão a oportunidade de participar da simulação, encarando os desafios de um incidente com múltiplas vítimas.





A Liga Acadêmica de Trauma é formada por 50 membros, conta com coordenação docente dos professores Otavio Goulart Fan e Daniel Miguel Mauro, e coordenação externa do enfermeiro Marcos Laurentino, coordenador da base aeromédica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em Londrina.





A simulação ainda contará com o apoio da 17ª Regional de Saúde e do Detran (Departamento de Trânsito) do Paraná, além do Gabinete da Reitoria da Universidade Estadual de Londrina e da Prefeitura do Campus Universitário.