Estudo da UEL mostra eficácia da vacinação contra a covid-19 em Arapongas

Entre março de 2020 e janeiro de 2023, foram registrados 642 óbitos por Covid-19 em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), sendo que 477 (74,30%) eram pessoas não vacinadas, 74 (11,53%) tinham recebido uma dose, 55 (8,57%) tinham recebido duas doses ou a dose única, 32 (4,98%) a terceira dose ou o 1º reforço e 4 (0,62%) a quarta dose ou o 2º reforço.







Os dados, divulgados pela prefeitura de Arapongas, são resultado do convênio entre a secretaria municipal de Saúde e o Nigep-UEL (Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública da Universidade Estadual de Londrina). A iniciativa visa a análise dos dados de Covid-19 e da vacinação.

Do total de vítimas fatais em decorrência do coronavírus, 396 foram de indivíduos com 60 anos ou mais, sendo que 79,04% dos óbitos foram de não vacinados ou dos que receberam apenas uma dose.





Para as pessoas com menos de 60 anos, foram registrados 246 óbitos, sendo que 96,74% foram de não vacinados ou dos que receberam apenas uma dose.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Moacir Paludetto Junior, esses resultados reforçam a importância que a vacinação contra Covid teve na cidade de Arapongas na desaceleração dos óbitos em todas as faixas etárias.





Ele alerta, porém, que apesar do bom resultado, muitas pessoas ainda estão com doses em atraso.





