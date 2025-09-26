Exposição de fotos retrata batalha de mulheres contra o câncer de mama em Londrina

Uma exposição fotográfica vai trazer as vivências, experiências e um pouco da história de quatro mulheres diferentes, mas que possuem um ponto em comum: a vontade de vencer o câncer de mama. Intitulado “Caminho Rosa: Retratos de Superação”, o projeto é do Ambulatório de Mastologia do HU (Hospital Universitário), vinculado a UEL (Universidade Estadual de Londrina), e foi lançado oficialmente nesta sexta-feira (26).

Em parceria com a fotógrafa Melina Caldani, o projeto transformou em fotografia um pouco da caminhada de quatro mulheres que receberam o diagnóstico de câncer de mama e estão sendo acompanhadas pela equipe do Ambulatório de Mastologia do HU. O objetivo é mostrar que ainda há muita vida após o diagnóstico, sendo que a doença é apenas parte da caminhada da vida.

Uma das idealizadoras do projeto, a mastologista do ambulatório, Camila Kanzaki explica que muitas pacientes com o diagnóstico recente do câncer de mama chegam com inseguranças em relação ao tratamento e à doença. Pelo fato de o ambulatório ainda ser novo, com pouco mais de três anos, e contar com uma equipe de cerca de 10 mulheres, a relação com as pacientes é muito próxima e foi daí que surgiu a ideia do “Caminho Rosa: Retratos de Superação”.

Ao finalizarem o tratamento, a médica detalha que muitas mulheres saem felizes, bem e prontas para retomarem a vida. "Ao mesmo tempo, a gente estava recebendo novas pacientes e a gente dizia que se elas pudessem ver as que estão saindo, elas testemunhariam que ainda há muita vida", conta.

Com o projeto, o objetivo é mostrar que o diagnóstico não é o fim e que é possível manter uma vida em meio ao tratamento, mesmo com as idas frequentes ao hospital e até mesmo as internações. "O que a gente estimula é que as mulheres mantenham o máximo de normalidade possível", destaca.

O fator psicológico é muito importante para o sucesso do tratamento, pois o diagnóstico costuma vir acompanhado de medo e receio. "Essas ações procuram diminuir essa carga emocional e mostrar a realidade. A gente não quer romantizar, mas mostrar o real e diminuir um pouco do estigma e estereótipo que envolve a doença", afirma.

Ela admite que ainda não consegue assimilar a proporção que o projeto tomou, principalmente por tantas pessoas engajadas em promover a vida das mulheres com câncer de mama. "O projeto abriu portas para a gente conhecer tantas pessoas que se importam com a causa e que já desenvolvem esse trabalho", ressalta.

A motorista Cristina Aparecida dos Santos, 51, é uma das participantes do projeto e define o diagnóstico, que veio em março deste ano, como um momento que fez com que ela "perdesse o chão". Após o autoexame, ela sentiu um caroço na mama e procurou o médico. "Não dá nem para descrever o que eu senti", relata.





Ela conta que tinha horror ao pensar em fazer quimioterapia, mas percebeu que a medicina estava muito avançada e não sentiu os efeitos mais característicos da medicação. Em meio ao tratamento, ela recebeu o convite para participar do projeto e admite que adorou se ver nas fotos. "É importante para que as pessoas saibam que mesmo que a gente esteja com câncer, a vida continua", afirma. "O nosso objetivo é mostrar que é possível ter mais leveza, confiança e que o diagnóstico não é uma sentença, não é o fim".

A gerente comercial Brenda Carolina Gonçalves, 31, também descobriu a doença de maneira precoce com o autoexame durante o banho em outubro de 2024. Ela destaca que a sua participação no projeto é importante para alertar as mulheres jovens de que o câncer de mama não escolhe idade.





Segundo ela, muitas mulheres acreditam que o câncer de mama só afeta pessoas acima dos 40 anos e, por isso, deixam de fazer os exames quando mais novas. "Faz o autoexame, sentiu alguma coisa, vai atrás", aconselha, citando que o tratamento fica mais difícil quando o diagnóstico é mais tardio.

Ela fez seis meses de quimioterapia, radioterapia e uma cirurgia para a retirada da mama. Agora, ela vai fazer o procedimento de reconstrução. "Não é um caminho fácil, mas ele tem fim", afirma.

Ela admite que o câncer é uma doença que afeta muito a autoestima. Ela não conseguia se olhar quando estava careca e ainda tem dificuldade de se reconhecer agora com o cabelo curto. Mas hoje, ao olhar as fotos, o sentimento é o de vitória.

A aposentada Rosalva Aparecida Merici, 65, também é uma das caminhantes e afirma que é gratificante servir de inspiração para outras tantas mulheres que estão passando pela doença e diz que também cresceu muito nesses meses de tratamento.





Olhar para as fotos ainda não é uma tarefa fácil, já que revive aqueles momentos bons e também os ruins. "É tudo crescimento e faz parte do processo saber que lá no fim vai ter uma luz brilhando e me esperando", afirma, confiante. Merici, que é de Lupionópolis, deve passar pela cirurgia de retirada das mamas no começo de outubro.

Com a segurança e apoio do marido, a dona de casa Ana Maria Rosa Ferreira, 45, segue firme, confiante e com fé em Deus de que a cura está próxima. Após descobrir a doença em julho do ano passado, ela pensou que se estivesse viva até outubro, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, seria um milagre. Ela é portadora do triplo negativo, um subtido grave e agressivo da doença.

O que ela deseja é que a sua história ajude a tocar as vidas de outras tantas mulheres que enfrentam a mesma batalha. Depois do câncer, ela afirma que é outra pessoa: “desde o primeiro dia, o meu marido nunca largou a minha mão e, juntos, a gente tem visto a vida de forma diferente. Eu quero ser curada e ajudar a curar também”.



