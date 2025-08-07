Fisioterapia da UEL abre vagas para atendimento a gestantes

O projeto de extensão “Avaliação e Intervenção da Fisioterapia no ciclo gravídico-

puerperal”, do Departamento de Fisioterapia da Universidade Estadual de Londrina (UEL) está com vagas abertas para o atendimento a gestantes, com início no dia 29 de agosto.



Para participar a interessada deve ter entre 16 e 30 semanas de gestação e estar

com o pré-natal em dia. O atendimento acontece às sextas-feiras, das 15h30 às

17h, no laboratório de ensino de Fisioterapia no Centro de Ciências da Saúde (CCS) no Hospital Universitário (HU), da UEL.



O objetivo do projeto é preparar o corpo feminino para as modificações

gestacionais e promover educação em saúde através de temas teóricos

relacionados à gestação, parto e puerpério.



A coordenação do projeto é da professora Roberta Matos, do Departamento de

Fisioterapia, do CCS-UEL. As vagas são limitadas e gratuitas. A inscrição deve ser

feita no período de 11 a 20 de agosto pelo whatsapp (43) 99992-8707

