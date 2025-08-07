Fisioterapia da UEL abre vagas para atendimento a gestantes

O projeto de extensão “Avaliação e Intervenção da Fisioterapia no ciclo gravídico-
puerperal”, do Departamento de Fisioterapia da Universidade Estadual de Londrina (UEL) está com vagas abertas para o atendimento a gestantes, com início no dia 29 de agosto.
Para participar a interessada deve ter entre 16 e 30 semanas de gestação e estar
com o pré-natal em dia. O atendimento acontece às sextas-feiras, das 15h30 às
17h, no laboratório de ensino de Fisioterapia no Centro de Ciências da Saúde (CCS) no Hospital Universitário (HU), da UEL.
O objetivo do projeto é preparar o corpo feminino para as modificações
gestacionais e promover educação em saúde através de temas teóricos
relacionados à gestação, parto e puerpério.
A coordenação do projeto é da professora Roberta Matos, do Departamento de
Fisioterapia, do CCS-UEL. As vagas são limitadas e gratuitas. A inscrição deve ser
feita no período de 11 a 20 de agosto pelo whatsapp (43) 99992-8707
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.
Leia também: