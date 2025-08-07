Pesquisar

PROJETO DE EXTENSÃO

Fisioterapia da UEL abre vagas para atendimento a gestantes

Redação Bonde com Agência UEL
07 ago 2025 às 15:52

Pexels
O projeto de extensão “Avaliação e Intervenção da Fisioterapia no ciclo gravídico-
puerperal”, do Departamento de Fisioterapia da Universidade Estadual de Londrina (UEL) está com vagas abertas para o atendimento a gestantes, com início no dia 29 de agosto.
 
Para participar a interessada deve ter entre 16 e 30 semanas de gestação e estar
com o pré-natal em dia. O atendimento acontece às sextas-feiras, das 15h30 às
17h, no laboratório de ensino de Fisioterapia no Centro de Ciências da Saúde (CCS) no Hospital Universitário (HU), da UEL. 

 
O objetivo do projeto é preparar o corpo feminino para as modificações
gestacionais e promover educação em saúde através de temas teóricos
relacionados à gestação, parto e puerpério. 
 
A coordenação do projeto é da professora Roberta Matos, do Departamento de
Fisioterapia, do CCS-UEL. As vagas são limitadas e gratuitas. A inscrição deve ser
feita no período de 11 a 20 de agosto pelo whatsapp (43) 99992-8707

Saúde Gravidez Gestação mulheres Fisioterapia UEL HU UEL Hospital Universitário HU
