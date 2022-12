Hemocentro do HU tem queda de até 20% nas doações no fim do ano

A chegada da época de festas de fim de ano, férias e viagens acaba impactando em vários setores. No caso do Hemocentro do HU (Hospital Universitário) de Londrina, este período representa uma queda significativa no número de doações de sangue.





A redução chega, em média, em até 20% no número de pessoas que procuram a unidade. A diminuição de bolsas coletadas acontece num momento em que a demanda é maior.

“As doenças habituais não param de acontecer e, além disso, temos muitos acidentes de trânsito, com mais pessoas usando o carro, viajando, saindo da rotina. O aumento de pacientes nas emergências médicas é muito maior”, alertou Fausto Trigo, médico hematologista e coordenador do Hemocentro do Hospital Universitário.





Para tentar mudar este cenário, a unidade está funcionando em horário ampliado nesta e na próxima semana, abrindo das 8h às 18h30. Na véspera do Natal e do Ano Novo o hemocentro estará fechado. “Não há necessidade de agendamento. A pessoa só precisa comparecer com os documentos necessários (documento oficial de identidade com foto)”, orientou.

A estudante de direito Isabella Tolardo ouviu o chamado e procurou o hemocentro na manhã desta quinta-feira (22) para fazer sua parte.





“Estou com 22 anos e comecei a doar sangue quando tinha 18 anos. Venho no hemocentro a cada quatro meses e considero um gesto importante, de solidariedade, ainda mais no final do ano”, destacou.

Em 2022, a média tem sido de 1.050 doações mensais, quantidade inferior ao registrado antes da pandemia de Covid-19, quando os servidores recebiam cerca de 1.270 doadores por mês.





“Além da redução histórica que temos neste período do ano existe a queda da situação da pandemia, já que ainda não retornamos aos níveis de doações que tínhamos antes da doença. São dois desafios”, frisou Trigo.







