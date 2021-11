Hemocentro do HU tem recepção especial aos doadores na Semana Nacional do Doador de Sangue

O Dia Nacional do Doador de Sangue é celebrado em 25 de novembro. Como forma de festejar a data, o Hemocentro do HU/UEL recepciona os doadores com um lanche especial durante a Semana Nacional do Doador de Sangue, que será de 22 a 26 de novembro e no dia 25/11/2021 serão distribuídos brindes para os doares.

Segundo Fausto Celso Trigo, hematologista que coordena o Hemocentro, a ação “é uma forma de reconhecimento a grande contribuição à sociedade e exercício de cidadania dos doadores”, disse.

Atualmente o Hemocentro do HU atende 22 hospitais do SUS que integram a 17ª Regional de Saúde, entre eles o ICL (Hospital do Câncer) e o Hospital Universitário de Londrina.





Para doar é necessário agendar pelo link http://www.saude.pr.gov.br/doacao , ainda é possível agendar para essa semana comemorativa.





Os horários para a doação de sangue são: nos dias de semana das 13h às 18h30, e no sábado das 8h às 17h30. O Hemocentro fica em prédio anexo ao HU, na Rua Cláudio Donisete Cavalieri, 156.