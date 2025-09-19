Hemocentro convoca doadores de sangue A-, AB- e O

O Hemocentro Regional de Londrina do HU-UEL informa que os estoques dos tipos sanguíneos: A negativo e AB negativo, em nível crítico; e O negativo em nível baixo, precisam de doação.





Quem doar vai contribuir com o atendimento do Hemocentro do HU, responsável pela distribuição de bolsas de sangue e hemocomponentes para mais de 23 hospitais da região.

O doador deve ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam comparecer com

o responsável legal), pesar no mínimo 50kg e apresentar bom estado de saúde. É preciso apresentar documento oficial com foto e não estar em jejum. O ideal é ter feito uma refeição leve, uma ou duas horas antes da doação.





O Hemocentro Regional de Londrina fica na Rua Cláudio Donisete Cavalieri, 156, ao lado da Maternidade do HU.

O atendimento é realizado de segunda a sexta- feira, das 8h às 18h00, e aos sábados, das 8h às 17h00.





Para mais informações: 3371-2356.

