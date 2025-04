Homem, mulher e criança de 9 anos morrem vítimas de dengue em Cambé

Cambé, na Região Metropolitana de Londrina, confirmou na manhã desta terça-feira (8) a morte de três pessoas pelo vírus da dengue, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. As vítimas são uma criança de 9 anos, uma mulher de 43 e um homem de 68 anos. As mortes foram registradas no mês de março e a causa foi confirmada apenas agora, após exames epidemiológicos mais detalhados. Outras duas mortes permanecem em investigação, incluindo o de uma criança de 3 anos e 11 meses.





Em um vídeo divulgado pela Prefeitura de Cambé, a secretária municipal de Saúde, Talita Bengozi, explica que a mulher e o idoso apresentavam comorbidades e faleceram nos dias 5 e 16 de março, respectivamente. A criança, que morreu no dia 14 de março, não apresentava doenças preexistentes. “O óbito da mulher e da criança são da região em que a gente está com maior preocupação, pois é onde está o maior número de casos notificados e confirmados”, explica, citando alguns dos principais bairros da região: jardins Silvino, Santo Amaro e Novo Bandeirantes.

Além disso, a secretária de Saúde detalhou que duas das três mortes foram pelo vírus DENV-3. O sorotipo é novo e o que vem mais circulando no momento em todo o Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, cada um dos quatro sorotipos apresenta características distintas, o que permite que o contato com um não ofereça imunidade contra os demais.





“Isso significa que uma pessoa pode ser infectada até quatro vezes, uma por cada sorotipo. Além disso, infecções subsequentes por diferentes sorotipos aumentam o risco de formas mais graves da doença”, afirmou o ministério. A pasta também acrescentou que o DENV-3, junto ao DENV-2, é considerado o sorotipo que tem o maior potencial de causar formas graves da doença.

POPULAÇÃO

Talita Bengozi faz o apelo para que as pessoas procurem as unidades de saúde ao apresentarem algum sintoma relacionado à dengue e que acompanhem o tratamento e as orientações fornecidas pela equipe médica. “Qualquer sintoma, qualquer piora, que ela procure imediatamente os serviços”, reforça.

Ela também pede para que a população reflita sobre a água parada nos quintais das casas e o acúmulo de lixo. O município, segundo ela, segue com ações com os agentes de endemias e com o apoio de outras pastas na limpeza pública da cidade. O fumacê também continua, principalmente nos bairros com maior número de focos e casos. “A dengue é uma doença grave e ela mata”, afirma.





ATENDIMENTO EXCLUSIVO

Duas Unidades Básicas de Saúde da cidade também estão com atendimento voltado exclusivamente para a dengue: a UBS do Silvino e a UBS do Cristal. O atendimento vai das 7h às 19h e é exclusivo para pacientes adultos com sintomas como dores de cabeça, nos olhos e no corpo, febre, diarreia e vômito.





Pacientes com quadros mais graves, como sangramentos ou desmaios, devem ir para uma das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), que contam com salas de emergência. Crianças com suspeita de dengue devem ser levadas para Unidades Básicas de Saúde que contam com atendimento pediátrico ou para a UPA.





A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Cambé para mais detalhes sobre os casos e aguarda o retorno.