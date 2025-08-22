Hospital da Zona Norte de Londrina faz parceria com Sírio-Libanês para otimizar atendimentos

O hospital Dr. Anisio Figueiredo, conhecido como hospital Zona Norte, foi selecionado para participar de um projeto de melhoria da gestão com objetivo de reduzir tempo de espera e garantir maior satisfação dos pacientes. O projeto Lean nas Emergências é parte do Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS) em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo, referência no Brasil.





“É uma oportunidade de aprimorar a qualidade dos nossos hospitais, principalmente para quem mais importa, que é o paciente. O HZN tem uma importância muito grande para toda a macrorregião de Londrina”, destaca o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto.

O programa é aplicado em mais de 120 hospitais com resultados positivos, como a redução em 36% da superlotação.





"Participamos de uma entrevista com a equipe do Sírio-Libanês e apresentamos os dados, potencialidades e oportunidades. Agora, recebemos a confirmação de que fomos aprovados", comemora o diretor do Hospital Zona Norte (HZN), Reilly Lopes.

Conforme o diretor do HZN, a participação vai permitir um melhor atendimento aos pacientes, e uma redução no tempo na fila de espera, "A proposta inicial do Lean é focar na eliminação de desperdícios e na melhoria contínua dos nossos processos, melhorando a eficiência e qualidade, diminuindo desperdícios", diz.





"Apesar de o projeto ter foco nas emergências, acredito que terá impacto em praticamente todo o hospital, pois podemos adaptar as práticas trazidas para demais áreas da instituição", completa o diretor do HZN. O Hospital de Londrina irá participar do fórum de abertura, em setembro, e dará início ao diagnóstico situacional de demanda e capacidade, previsto para outubro e novembro.

O HZN possui 37 anos de atuação e tem 101 leitos ativos, sendo 71 clínicos e 30 cirúrgicos, além de corpo clínico com diversas especialidades, como anestesiologia, urologia e cirurgia vascular, cirurgia geral, ortopedia, cardiologia, clínica médica e infectologia.



