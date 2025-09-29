Hospital do Câncer de Londrina lança pedra fundamental de unidade de internação

O HCL (Hospital do Câncer de Londrina) lançou na manhã desta segunda-feira (29) a pedra fundamental da obra da unidade de internação, localizado no Jardim Abussafe (Zona Leste). A obra será construída em um terreno de mais de 25 mil metros quadrados, doado pela Prefeitura de Londrina e aprovado pela Câmara de Vereadores. Com essa unidade, o HCL amplia sua capacidade de atendimento e passa a oferecer um espaço mais moderno, inovador, humanizado e dedicado ao cuidado integral dos pacientes oncológicos.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Serão ofertados 60 leitos de internação. As obras de terraplenagem começam nos próximos dias e o prazo para que a unidade fique pronta é de cerca de dois anos e meio.





Publicidade

Essa extensão foi viabilizada por meio da articulação da deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR), que conseguiu o pagamento de R$ 19 milhões (recursos do governo federal e de emendas parlamentares), que já estão depositados na conta do hospital. Também estão garantidos mais R$ 4 milhões para a compra de equipamentos. Em outubro, o HCL completa 60 anos.





“Essa unidade de internação é uma forma concreta de devolver à população, com estrutura e dignidade, tudo que recebemos ao longo dessas seis décadas”, salientou Mara Rossival Fernandes, gestora Executiva e Institucional. Parte dos leitos dessa unidade será dedicada exclusivamente aos pacientes em cuidados paliativos, que consiste em uma abordagem multidisciplinar que atende pacientes e familiares com suporte em várias frentes.

Publicidade





O prefeito Tiago Amaral ressaltou a parceria com o município e os avanços em termos de atendimento que a nova unidade vai trazer para os pacientes do hospital. “É um empreendimento de extrema importância para a cidade, para o Norte do Paraná e para o Estado, um marco realmente fundamental. É uma obra que vai ajudar a qualificar, ainda mais, o atendimento da saúde na cidade”, comemorou.

Publicidade





A deputada Luísa tem um extenso trabalho parlamentar dedicado aos cuidados paliativos. Ela é uma das criadoras e presidente da Frente Parlamentar dos Cuidados Paliativos, criada na Câmara dos Deputados, autora do projeto de lei que instituiu o cuidados paliativos como política pública e da lei que autorizou a realização das telechamadas em ambiente hospitalar. “A pauta dos cuidados paliativos me toca muito e quando fiquei sabendo desse projeto do Hospital do Câncer me dediquei e trabalhei muito para conseguir viabilizar."





Publicidade

Foto: Divulgação

Referência

O HCL é referência para 166 municípios do Paraná, atendendo mais de 1,2 milhão de pessoas por ano – cerca de 2,5 mil atendimentos diários –, sendo mais de 90% deles pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A maioria dos atendimentos é de pacientes vinculados à 17ª Regional de Saúde, de Londrina, seguido pelas regionais de Cornélio Procópio, Jacarezinho, Ivaiporã, Apucarana e Maringá.





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.