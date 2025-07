Hospital Infantil de Londrina vai atender na Santa Casa

O Hospital Infantil passará a realizar os atendimentos na Santa Casa de Londrina. As duas unidades são administradas pela Iscal (Irmandade da Santa Casa de Londrina) e a transferência para o novo espaço acontecerá de forma gradativa entre os dias 28 de julho (segunda-feira) e 1 de agosto (sexta-feira), sem interrupção na assistência aos pacientes.





O Pronto Atendimento Infantil continua funcionando na avenida JK, 2.615 até a noite de 28 de julho (segunda-feira). No dia 29 de julho (terça-feira), a partir das 7 horas, o Pronto Atendimento passa a funcionar na rua Souza Naves, entre as ruas Espírito Santo e Alagoas, já nas dependências da Santa Casa.

50 leitos

O novo espaço para o Hospital Infantil é exclusivo para atendimento pediátrico. Para isso, as alas foram reformadas, sendo adequadas às necessidades dos pequenos pacientes e familiares. O Hospital Infantil continuará com a mesma oferta de leitos, sendo 30 de enfermaria e 20 de UTI pediátrica e neonatal. A equipe médica e assistencial também continua a mesma.

A mudança faz parte de um processo de reestruturação da Iscal. A diretoria explica que o prédio do Hospital Infantil na JK é alugado e com a mudança passará a funcionar em estrutura própria.





“Esta mudança de endereço significa um impacto significativo na melhoria da logística operacional”, afirma a superintendente da Iscal, Ana Paula Cantelmo Luz. “A decisão foi planejada e executada pelo Conselho de Administração com muito cuidado e segurança, pensando sempre na melhoria dos serviços, sem nenhum prejuízo para os pacientes e para as equipes”, assegura.

