Hospital Universitário de Londrina restringe Pronto Socorro pela alta ocupação

O Pronto Socorro do HU (Hospital Universitário) de Londrina foi restringido às 19h30 desta quarta-feira (15) e assim deve permanecer por 24h, até o início da noite desta quinta (16). A ala operava com suas cerca de 85 vagas ocupadas, número que varia, pois alguns leitos entram em manutenção ou novos são abertos para pacientes contaminados pelo novo coronavírus.

De acordo com a assessoria do hospital, não houve fechamento total da ala, já que, caso um paciente chegue com grande risco de morte, será atendido, incluindo os casos graves de Covid-19. Com a restrição, os hospitais e serviços de socorro são orientados a não encaminharem os enfermos para o Pronto Socorro.

A instituição informa que, assim que os leitos forem liberados, a medida expira, mas ainda pede para a população evitar a procura direta por atendimento no Pronto Socorro, "tendo em vista garantir que todos os pacientes que cheguem ao serviço recebam atendimento seguro, por meio de um fluxo organizado e regulado pelos organismos competentes".





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato