Hospital Zona Norte ganha sala de tomografia com tecnologia de ponta

Uma nova estrutura para exames de tomografia computorizada com tecnologia de última geração foi inaugurada nesta sexta-feira (13) no Hospital Dr. Anísio Figueiredo, conhecido como Hospital Zona Norte de Londrina (HZN).





O equipamento já está em funcionamento e a expectativa é que sejam realizados cerca de três vezes mais exames de tomografia computadorizada, alcançando a marca de 1.300 exames por mês.





O equipamento custou R$ 2,5 milhões e foi adquirido com recursos próprios do Governo do Estado do Paraná. Além de atender toda a demanda interna do HZN, a nova estrutura também vai beneficiar pacientes do Hospital Zona Sul, ambos da rede de unidades próprias da Secretaria da Saúde do Estado.



A nova aquisição também permitirá ao HZN ampliar sua cobertura a outros 20 municípios que compõem a 17ª Regional de Saúde. A demanda será atendida de acordo com a criação de uma agenda específica que terá impacto direto na redução da fila por exames de imagem.

