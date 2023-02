HU apura agressão de médico conta enfermeira no centro cirúrgico do hospital em Londrina

Um médico residente é suspeito de chutar a perna de uma enfermeira dentro do centro cirúrgico do HU (Hospital Universitário) de Londrina. O caso teria acontecido no final da tarde da última sexta-feira (3). A profissional registrou BO (Boletim de Ocorrência) e encaminhou o caso para a ouvidoria do hospital, que já repassou a denúncia para a procuradoria da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





Segundo a instituição, em nota, “as medidas iniciais foram imediatamente realizadas pela direção”. O regimento interno determina que a procuradoria analise este tipo de denúncia, com possibilidade de abertura de uma comissão processante contra o médico residente. A comissão pode resultar num processo administrativo disciplinar, que tem entre as possíveis consequências a suspensão do suspeito de um a três meses ou até mesmo a demissão.

Após o ocorrido, também foi realizada uma reunião entre a diretoria Clínica da unidade e o chefe médico preceptor da especialidade de urologia para apuração dos fatos. O HU ainda afirmou que “repudia qualquer tipo de ato de violência e já realizou as medidas necessárias para ampla manifestação dos envolvidos, conforme determina o rito institucional administrativo da UEL (Universidade Estadual de Londrina).”





