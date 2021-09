HU da UEL reduz leitos de Covid, diante da queda do número de internamentos em Londrina

O Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (HU-UEL) divulgou, nesta quarta-feira (1) a redução dos números de leitos ativos de Terapia Intensiva COVID Adulto e Pediátrico na instituição.

Continua depois da publicidade





O Hospital reduziu o número de leitos de UTI Adulto Covid de 106 para 100 leitos, e o número de leitos da unidade pediátrica de tratamento da doença de 11 para 5 leitos. O montante de 96 leitos de enfermaria Covid continua funcionando em sua totalidade. Em nota, a instituição afirma que a decisão foi tomada a partir do comportamento epidemiológico do coronavírus no estado, com a redução do número de novos casos da doença e a redução nas taxas de ocupação de leitos hospitalares no Paraná.





Continua depois da publicidade

No comunicado, o HU ainda ressalta que lida com a insuficiência no mercado de profissionais médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeutas, ao mesmo tempo em que necessita gerenciar os afastamentos médicos dos profissionais da linha de frente, em decorrência da pandemia.