HU está com 46 dos 51 leitos de enfermaria para Covid-19 ocupados por pacientes

A direção do HU (Hospital Universitário) informou nesta quarta-feira (12) os dados sobre a disponibilidade de leitos exclusivos para Covid-19. Segundo o boletim, o hospital tem 86% das vagas ocupadas na enfermaria destinada a pacientes com a doença. Como o hospital tem 51 leitos exclusivos para coronavírus, significa que 46 são utilizados por pacientes.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para adultos com a Covid-19 está com 20% dos leitos já com pacientes, enquanto a pediátrica está totalmente vazia, ocupando 0% das vagas. Nove pacientes estão aguardando para dar entrada na Unidade de Tratamento para adultos.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O HU conta com 51 vagas de enfermaria, 50 de UTI adulto - ou seja, dez estão ocupados - e 5 de UTI pediátrica destinadas exclusivamente para pessoas com a Covid-19.







Em nota, a direção apela à população para que não haja procura direta por atendimento no Pronto Socorro do hospital, para, assim, garantir que todos os pacientes que cheguem ao serviço recebam atendimento seguro e organizado.