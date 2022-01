HU faz primeira cirurgia de rim para controle de hipertensão no Sul do Brasil pelo SUS

O HU-UEL (Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina) atuou, nesta quarta-feira (26), na primeira cirurgia de denervação renal feita no Sul do Brasil pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O procedimento é voltado para o tratamento de pacientes com hipertensão arterial que não respondem mais à medicação, precisando recorrer ao tratamento por meio do cateterismo.

O procedimento foi comandado o cirurgião cardiovascular Cézar Eumann Mesas, com assistência do cirurgião convidado Valério Fuks, cardiologista intervencionista do Hfse (Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro).

“Uma das causas da hipertensão é a atividade de um conjunto de fibras nervosas que afetam os rins. Estas fibras chegam até os órgãos renais passando ao longo das artérias que saem da aorta (principal artéria do nosso organismo) e vão irrigar os rins. O tratamento consiste em posicionar um cateter em forma de espiral dentro destas artérias (artérias renais), através de uma agulha introduzida na virilha, e liberar uma energia eletromagnética dentro destas artérias”, explica Mesas. Isto, segundo ele, não causa danos importantes nas artérias, mas destrói estas fibras nervosas, levando, com o tempo, a uma diminuição da pressão.

A paciente escolhida tem 56 anos e sofre de hipertensão grave; ela não respondia mais ao tratamento por meio de medicamentos. Com a doação do cateter pela empresa Meditronic, foi possível fazer o procedimento. Segundo Mesas, a cirurgia foi um sucesso e a paciente deve receber alta nesta quinta-feira (27).

Segundo o cardiologista, a hipertensão arterial (pressão alta) é uma das principais causas de morte e de doenças graves, como infarto, AVC (derrame), insuficiência cardíaca e insuficiência renal. É uma enfermidade muito comum, atingindo aproximadamente 35% da população. “Embora boa parte das pessoas consigam controlar a pressão com mudança do estilo de vida (atividade física, dieta adequada, entre outras) e com o uso de medicamentos, para 10% a 20% das pessoas ela é resistente, ou seja, não se consegue controlar a pressão, mesmo com o uso de três ou mais tipos diferentes de medicamentos”, destaca.

“Destas pessoas com hipertensão resistente, até 8% não conseguem controlá-la, mesmo com o uso de cinco ou mais medicamentos. Chamamos esta situação de hipertensão arterial refratária", complementa.

Até o momento, foram feitos aproximadamente 80 procedimentos de denervação renal no Brasil, entre hospitais públicos e privados. Na Região Sul, foram apenas seis, a maioria em pacientes do sistema de saúde complementar, ou seja, por meio de planos de saúde.