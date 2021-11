Internação por Covid caiu, mas custo por paciente em UTI disparou, dizem planos de saúde

Enquanto as internações por Covid caíam diante do avanço da vacinação nos últimos meses, o custo por paciente com a doença em UTI foi na direção contrária e bateu recorde, segundo levantamento da Fenasaúde, federação que reúne os maiores planos de saúde do país.

Saltou de um patamar em torno de R$ 68 mil em março para quase R$ 99 mil em média por paciente em agosto, de acordo com a entidade.

Pelos cálculos da Fenasaúde, as despesas das operadoras de saúde subiram de R$ 77,6 bilhões no primeiro semestre de 2020, para R$ 96,9 bilhões em igual período deste ano.





A entidade atribui a escalada dos preços a fatores como a alta do dólar, o aumento dos custos logísticos e as incertezas na economia brasileira.