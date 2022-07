Levantamento indica infestação do mosquito da dengue em 1,4% das casas em Londrina

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apresentou, na manhã desta quarta-feira (27), o resultado do 3º Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2022. De acordo com dados levantados, Londrina registrou um índice de Infestação do mosquito da dengue de 1,4%, ou seja, a cada 100 casas vistoriadas, pelo menos uma delas estava com focos positivos do Aedes aegypti. Em comparação com o LIRAa anterior, realizado em abril deste ano, houve uma queda brusca de 6,4 percentuais.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Ao todo, cerca de 11 mil imóveis foram vistoriados, em todas as regiões da cidade, durante os dias 4 a 8 de julho. A vistoria foi feita imóveis residenciais e comerciais, além de construções e terrenos baldios, situados em cerca de 257 localidades da área urbana.

Continua depois da publicidade





Segundo o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, a redução de 7,8% para 1,4% de infestação deve-se a diversos fatores. “Desde quando nós divulgamos o segundo LIRAa, com um número bem alto e acima dos padrões aceitáveis pelo Ministério da Saúde, nós intensificamos os trabalhos de campo com os agentes de endemias, aprimoramos os processos de trabalho, inserimos a aplicação do fumacê nas localidades com maior número de casos e de focos da dengue, fizemos grandes mutirões em parceria com a CMTU aos finais de semana, onde toneladas de lixo foram recolhidos, e esse conjunto de fatores aliado às condições climáticas colaborou para que chegássemos ao terceiro LIRAa com um número bem menor do que o anterior”, explicou Machado.







Apesar da redução dos números, o secretário lembrou da importância das pessoas se manterem ativas no combate ao Aedes aegypti. Isso porque, 86% dos criadouros do mosquito estavam em objetos em desuso jogados nos quintais, bem como nos vasos de plantas e em água de chuva armazenada. O restante dos focos (14%) foi encontrado em objetos dentro das casas. “O LIRAa de novo mostra que 100% dos focos que encontramos estão dentro das nossas casas. Ações simples e medidas básicas de cada cidadão têm um efeito muito positivo para que a gente possa evitar uma epidemia de dengue na chegada do verão”, completou.





A partir de agora, com a redução da infestação de dengue, a Secretaria de Saúde deixará de aplicar o fumacê pelas ruas da cidade. O inseticida ajuda a eliminar os mosquitos adultos e começou a ser usado em maio deste ano, em Londrina. “Neste momento, não temos mais os indicadores necessários para a utilização dessa ferramenta. Nós cumprimos o ciclo de aplicação, naqueles quarteirões delimitados e apontados tecnicamente pelas nossas equipes de endemia. E, com a redução da incidência de casos e de focos houve a suspensão do veneno”, pontou o secretário da pasta.

Continua depois da publicidade





De acordo com dados da Secretaria de Saúde, do início do ano até a última segunda-feira (25), foram registradas 9.791 notificações relacionadas à dengue, das quais 1.857 estão confirmadas, 4.806 descartadas e 3.128 encontram-se em análise, aguardando o resultado de exames. O município também registra dois óbitos no período, em decorrência da dengue.