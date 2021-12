Londrina abre cadastro para vacinação contra Covid-19 para crianças de cinco anos ou mais

Apesar do anúncio do município, ainda não existe uma previsão para início da aplicação das doses, que depende do envio do Ministério da Saúde. O Governo Federal terá que comprar uma versão específica do imunizante para as crianças, com frascos e dosagem diferentes. O princípio ativo é o mesmo da vacina que vem sendo utilizada em adultos e adolescentes.

A secretaria de Saúde de Londrina liberou, nesta sexta-feira (17), o cadastramento para vacinação contra a Covid-19 de crianças a partir de cinco anos. O registro deve ser feito no site da prefeitura (www.londrina.pr.gov.br/). A liberação acontece praticamente 24 horas depois de a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizar a imunização para o público infantil com Pfizer.

Londrina também diminuiu a faixa etária de quem pode tomar a dose de reforço da vacina da Jansen. A partir de agora, londrinenses com 18 anos ou mais e receberam a dose da fabricante já podem fazer o agendamento, desde que tenham tomado a unidose há, pelo menos, dois meses.





Com quase 34 mil moradores com a segunda dose atrasada e pessoas que ainda não receberam a vacina, a secretaria municipal de Saúde vai realizar nesta sexta-feira (17) e no sábado (18) a imunização “volante” ao lado do lago Igapó, na esquina da avenida Higienópolis com a rua Bento Munhoz da Rocha Neto. Não será preciso fazer agendamento prévio e a aplicação será pela busca espontânea, seja para primeira, segunda ou dose de reforço.

Também nesta sexta e sábado servidores irão fazer o agendamento da vacina no Calçadão e em um shopping da zona leste da cidade, das 18h às 22h. No sábado os agentes estarão no centro das 9h às 18h.







