Londrina adere à campanha nacional contra câncer de pele

“Não espere até sentir na pele.” Esse é o slogan central da campanha de 2022 do Dezembro Laranja, que tem como objetivo promover a conscientização sobre os fatores de risco para o câncer de pele, que é o tipo mais comum no Brasil e no mundo. Pensando nisso, o Colégio Positivo - Londrina ganha iluminação laranja durante todas as noites do mês de dezembro.