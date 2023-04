Londrina amplia vacinação bivalente contra a Covid-19 para maiores de 18 anos

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Londrina anunciou na manhã desta terça-feira (25) a ampliação do público-alvo para a vacinação contra a Covid-19 e as pessoas com 18 anos ou mais já podem agendar um horário para receber a vacina bivalente contra o Coronavírus. O agendamento do dia e horário pode ser feito no site da Prefeitura, através do endereço eletrônico https://www4.londrina.pr.gov.br/sistemas/cadastrovacinacovid/.





Para isso, basta que a pessoa interessada tenha recebido a última dose da vacina contra Covid-19 há 4 meses ou mais e que tenha recebido as duas primeiras doses do imunizante. Ao todo, estão liberadas 3.800 vagas para o agendamento, sendo que 2.600 doses devem ser aplicadas durante a semana e outras 1.200 no sábado (29), quando estarão abertas as Unidades Básicas de Saúde do Alvorada (Av. Poços de Caldas, 85, no Parque Alvorada) e do Eldorado (Rua Tertuliano, 800, no Jardim Califórnia). Nessas duas UBS, terão 600 vagas disponíveis em cada uma, no sábado, das 8h às 17h. Mas, também é preciso agendar o atendimento pelo site da Prefeitura.

