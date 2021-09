Londrina amplia vacinação contra Covid-19 para jovens a partir de 21 anos

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulga hoje mais uma ampliação da vacinação Covid-19 para a população em geral. A campanha atende 6.368 jovens com 21 anos, que fizeram o seu cadastro prévio na página exclusiva do Portal da Prefeitura. O anúncio também inclui outros 5.138 cadastros de pessoas com 22 a 59 anos de idade, que fizeram seus cadastros após a validação de sua faixa etária.

Ao todo, 11.506 cadastros foram liberados para agendar o dia e local de vacinação contra a Covid-19. A validação e liberação ocorre graças ao envio de, aproximadamente, 12.400 imunizantes. A previsão é que as novas doses cheguem em Londrina na segunda-feira (6).





Segundo o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, a nova remessa de vacinas também vai permitir a ampliação das vagas de agendamento. “Iremos disponibilizar 21.100 vagas, de segunda (6) a sexta-feira (10), incluindo o feriado de 7 de setembro”, disse.

As seis salas de vacinação em Londrina são o Centro de Imunização da Zona Norte (CCI Norte), mais as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim do Sol, Alvorada, Eldorado, Ouro Branco e Vila Casoni.

Para agendar a aplicação de primeira ou segunda dose, basta acessar a página exclusiva no Portal da Prefeitura, e comparecer pontualmente no local escolhido. “Reforçamos que é solicitado o documento com QR impresso, pois isso agiliza o trâmite na unidade de vacinação. Já o comprovante de residência não precisa imprimir, mas também é necessário apresentar para que seja conferido pela equipe”, afirmou Machado.





Além dos documentos citados acima, quem for receber sua segunda dose deve ter em mãos a carteira de vacinação obtida no dia da primeira aplicação.