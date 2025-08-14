Pesquisar

Londrina confirmou 4,6 mil casos e nove óbitos por dengue em 2025

Redação Bonde com N.Com
14 ago 2025 às 13:45

Emerson Dias / NCom
A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Londrina divulgou, nesta quinta-feira (14), novo boletim epidemiológico sobre a dengue. Os dados apontam que, do início do ano até o momento, foram registradas 20.299 notificações relacionadas à doença, das quais 4.589 foram confirmadas e 15.011 descartadas. Outros 699 casos seguem em análise e a cidade não registra novos óbitos, totalizando nove neste ano.


Além disso, o mapa que apresenta a incidência de casos notificados por área de abrangência das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) apresenta um comportamento estável na curva epidemiológica da dengue nas últimas semanas. Com relação à chikungunya, o relatório aponta nove notificações. Uma delas foi confirmada (caso importado), sete descartadas e uma está em análise.


O gerente de Vigilância Ambiental da SMS, Nino Ribas, destacou que a manutenção do cenário positivo depende do esforço contínuo de toda a população. Segundo ele, mesmo com a redução da atividade do Aedes aegypti neste período, a desova do mosquito mantém o risco de proliferação. “Mudanças climáticas, como aumento de temperatura e umidade, favorecem a eclosão dos ovos, o que pode levar ao crescimento da população do mosquito e à maior transmissão de dengue, zika e chikungunya. Por isso, é fundamental que a comunidade siga engajada na eliminação de criadouros e nos cuidados com quintais”, afirmou.

Ribas informou que o município intensificou, recentemente, a limpeza em imóveis de pessoas em condição de acumulação de objetos, em uma ação conjunta da Vigilância Ambiental e a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). “A limpeza ocorre após responsável assinar um termo autorizando e se comprometendo a manter limpo”, contou.


Mutirão de combate à dengue

A SMS vai promover mais um Dia D contra a dengue, nesta sexta-feira (15), das 8h às 16h, e no sábado (16), das 8h às 11h. A atividade será concentrada no Jardim Santa Joana, na região sul, na área de abrangência da UBS do Itapoã. A localidade foi escolhida por apresentar aumento no número de casos notificados de dengue.

Na sexta-feira, os ACEs (Agentes de Combate às Endemias) realizarão ações de orientação à população sobre medidas preventivas e eliminação de criadouros. No mesmo dia, a CMTU dará início à coleta de materiais que não têm serventia. No sábado, as ações terão continuidade com a CMTU realizando o recolhimento de materiais que podem acumular água e servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti.


Outras ações em andamento

Mesmo com o cenário de estabilidade, a SMS prossegue com as ações de controle e prevenção, entre elas: Monitoramento Vetorial; Controle Mecânico e Ambiental (Eliminação de criadouros em visitas domiciliares; Mutirões com apoio intersetorial para remoção de inservíveis; Vistorias em imóveis especiais e pontos estratégicos); Controle Químico (Aplicação de UBV costal, fumacê, em áreas com transmissão ativa; Borrifação residual em locais de risco).


Também estão sendo feitas ações de Vigilância Epidemiológica (Busca ativa e visitas em imóveis com casos notificados; Emissão de boletins com análise de dados semanais); Educação e Mobilização Social (Campanhas educativas em escolas, unidades de saúde e comunidades; Envolvimento de lideranças e conselhos de saúde); Inovações Tecnológicas (Painéis interativos, mapas digitais; Automação de processos com scripts); Integração com a Atenção Primária (Participação dos ACS nas ações educativas e busca de sintomáticos; Articulação com UBS para ações territoriais conjuntas).


