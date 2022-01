Londrina divulga funcionamento das salas de vacina no fim de semana

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) divulgou, nesta sexta-feira (28), como será o funcionamento das salas de vacina contra a Covid-19 neste fim de semana. No sábado (29), irão funcionar o Centro de Imunização da Zona Norte e as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Alvorada, Jardim do Sol, Eldorado e Ouro Branco. Já no domingo (30), a vacinação ocorrerá somente no Centro de Imunização.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Atualmente, podem receber as vacinas crianças a partir de 8 anos. As crianças com deficiência permanente ou comorbidades estão sendo vacinadas a partir dos cinco anos, sendo necessário enviar a documentação comprobatória para validação do cadastro como grupo prioritário.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A vacinação também é aberta às pessoas que já tiveram a faixa-etária liberada, mas ainda não receberam as doses, incluindo as de reforço.





Para receber a vacina é necessário fazer o agendamento prévio pelo Portal da Prefeitura. E comparecer no local e horário agendados portando um documento pessoal de identificação (RG, CNH ou, no caso de crianças, certidão de nascimento), comprovante de agendamento com QR Code emitido no site e, caso não seja a primeira dose, a carteira de vacinação.





Os endereços das salas de vacina podem ser conferidos na página da SMS, no Portal da Prefeitura.

Continua depois da publicidade

Sintomas respiratórios





Neste final de semana, também terá três unidades exclusivas para atender pacientes com sintomas respiratórios. A UBS da Vila Casoni estará aberta somente no sábado (29), das 7h às 19h, para atender pacientes com quadros gripais. No sábado (29) e domingo (30), funcionarão normalmente a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Sabará, com o Centro de Triagem, e o Pronto Atendimento do Leonor, que são referência para quadros respiratórios e ficam abertas todos os dias, 24 horas.

Pacientes com exame positivo para Covid-19 que estejam sem sintomas ou com quadros leves, sem sinais de alerta como falta de ar, febre alta e fadiga, podem fazer o atendimento por telemedicina. A Prefeitura disponibiliza o Disque-Covid (0800-400-1234) para triagem e agendamento da teleconsulta, que será realizada por médico da rede municipal. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.