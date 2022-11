Londrina libera 4ª dose de vacina contra Covid-19 para maiores de 18 anos

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria de Saúde, ampliou o público alvo e irá aplicar a segunda dose de reforça do imunizante contra a Covid-19 para todas as pessoas com mais de 18 anos. Até então apenas profissionais de saúde e adultos com mais de 40 anos estavam elegíveis para receber a 4ª dose.

A medida vem na esteira de uma determinação da Sesa (Secretaria de Estado de Saúde) para avançar nas demais faixas etárias e evitar a perda de doses. Outra preocupação é com uma nova variante BQ-1.

Os moradores que tomaram a terceira dose há quatro meses poderão agendar para tomar a nova dose de reforço a partir das 18h desta sexta-feira (11), no site da prefeitura.







Ao todo cerca de 10 mil doses da vacina contra a covid-19 devem ser destinadas para pessoas com mais de 18 anos aptas a receber a quarta dose do imunizante, mas o montante não é suficiente para atender um público de 80 mil pessoas que já estão com três doses no braço e aguardam a quarta dose.







Todas as unidades de saúde do município estão aplicando a vacina antiCovid. "O agendamento não muda, com o QRCode como o público já está acostumado. No próximo sábado, dia 20, vamos fazer uma ação diferenciada com abertura de seis unidade com a expectativa de ofertar 3 mil vagas.", disse o secretário Felippe Machado sobre aplicação da quarta dose ou segunda dose de reforço para maiores de 18 anos.