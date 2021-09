Londrina libera agendamento da vacinação contra Covid-19 para jovens a partir de 21 anos

A secretaria municipal de Saúde liberou novamente o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para os jovens a partir de 21 anos com cadastro validado em Londrina. A vacinação estava suspensa desde terça-feira (7) por falta de imunizantes. Faça seu agendamento no Portal da Prefeitura.

Continua depois da publicidade





Não se esqueça de levar seu QR Code impresso, documento pessoal com foto e comprovante de residência no dia da sua vacinação. As seis salas de vacinação em Londrina são o Centro de Imunização da Zona Norte (CCI Norte), mais as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim do Sol, Alvorada, Eldorado, Ouro Branco e Vila Casoni.

Continua depois da publicidade





Mais informações em instantes.