Londrina libera cadastro para vacinação de adolescentes com comorbidades

Londrina liberou nesta quinta-feira (9) o cadastro para vacinação de adolescentes (de 12 a 17 anos) com comorbidades. Esta etapa, importante para a organização e planejamento das ações de imunização contra a Covid-19, deve ser feita no site da Prefeitura Municipal.

Além do cadastro, é necessário enviar formulário médico disponível no portal da prefeitura ou atestado médico, documentos pessoais (RG, CPF) e comprovante de residência atual em um envelope lacrado. A entrega deve ser realizada na sede da secretaria de Saúde (avenida Theodoro Victorelli, 103, jardim Helena), secretaria municipal de Educação (rua Mar Vermelho, 35, jardim Cláudia), Escola Municipal Professor Moacyr Teixeira (rua Luiz Brugin, 775, jardim Maria Cecília) ou na Supercreche - CMEI Valéria Veronesi (rua Benjamin Constant, 800, centro).

O anúncio da prefeitura é realizado no mesmo dia em que a Sesa (secretaria de Estado da Saúde) divulgou que imunização de adolescentes deve começar na próxima semana.





Atualmente apenas o imunizante produzido pela Pfizer está autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para aplicação nesta faixa etária da população.



DÚVIDAS

Aqueles que fizeram o cadastro para a vacina, mas estão com alguma dúvida podem entrar em contato com a secretaria de Saúde. Basta enviar um e-mail para [email protected] pelas redes sociais da SMS, como o Instagram (@saudelondrinaoficial) e o Facebook, informando o CPF e descrevendo a situação. Quem preferir pode telefonar para o (43) 3372-9825, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. (Com informações da Prefeitura Municipal)