Londrina libera reforço da vacina contra covid-19 para crianças de 7 e 8 anos

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) liberou, a partir desta quinta-feira (26), a aplicação da dose de reforço (terceira dose) da vacina contra a covid-19 para as crianças de sete e oito anos.





Em Londrina, há cerca de cinco mil crianças, com esta faixa etária, aptas a receber a vacina da fabricante Pfizer-Biontech.

A medida foi tomada devido à baixa procura pela vacinação do grupo anterior (cinco e seis anos). De acordo com a SMS, das mil vagas ofertadas para esta semana, apenas 300 foram preenchidas até o momento.







“Estamos iniciando esta faixa etária com remanescentes de vacinas que temos e a nossa expectativa é que na próxima semana a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) possa enviar novo lote. Entretanto, fazemos um apelo aos pais e responsáveis pelas crianças com estas idades, para que vacinem seus filhos”, ressaltou o secretário da pasta, Felippe Machado.

Nos próximos dias, as seguintes UBSs (Unidades Básicas de Saúde) ofertarão as doses: na sexta-feira (27), as unidades do Jardim do Sol e Alvorada (oeste), União da Vitória (sul) e Marabá (leste). Na segunda-feira (30), as UBSs do Guanabara e Vila Casoni (centro), Parigot de Souza e Aquiles Stenguel (norte); Piza (sul), Armindo Guazzi e Marabá (leste).





A data e horário da aplicação da dose deve ser agendados pelo portal da Prefeitura,aqui. Podem receber a dose de reforço as crianças que receberam as duas primeiras doses da vacina há mais de 4 meses.

Após o agendamento da data da aplicação no site, é necessário imprimir o comprovante com QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação covid-19 e um documento de identificação com foto.





PFIZER BABY





De acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, a Prefeitura estima receber, junto com mais vacinas para crianças e adolescentes, novo lote da Pfizer Baby, específica para crianças de seis meses a menores de três anos.





“Com isso, já estamos nos organizando para poder ampliar a vacinação para esta faixa etária, provavelmente na próxima semana”, adiantou.