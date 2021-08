Londrina libera vacina contra a Covid-19 para jovens a partir de 22 anos

A secretaria municipal de Saúde de Londrina anunciou no fim da tarde desta quinta-feira (26) a liberação de agendamento para vacinar pessoas a partir de 22 anos (com cadastro validado) contra a Covid-19. Cerca de 7.400 cadastros de jovens nessa faixa etária já estarão validados e liberados para agendar o local e dia de vacinação.

É necessário acessar o site exclusivo da vacinação da Prefeitura de Londrina. Após a escolha do dia, horário e local, é preciso imprimir o comprovante com o QR-Code e levá-lo junto com o documento pessoal e o comprovante de residência atualizado.





E junto com a ampliação da vacinação para o público de 22 anos, a Prefeitura também está abrindo 19.800 vagas para agendamento, com datas disponíveis até a próxima quarta-feira (1°). Essas vagas podem ser utilizadas tanto para agendar aplicação de primeira como de segunda dose.



O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, explicou que o município deve receber aproximadamente 7.400 doses de imunizantes no sábado (28). “Estamos nos antecipando à chegada dessa nova remessa, e essa ampliação foi possível graças ao planejamento e organização do nosso processo de vacinação. Isso também nos permite garantir atendimentos diários, sem filas de espera, interrupções ou aglomerações, o que faz de Londrina um exemplo para as demais cidades”, destacou.





Machado reforçou que, além dos jovens que esperam ansiosamente para receber sua vacina, as pessoas que já estão no prazo para a segunda dose devem fazer o agendamento on-line. “Temos à disposição quatro imunizantes seguros e eficazes. Três deles contemplam duas doses de vacina, que são a Coronavac, Pfizer e AstraZeneca. Quem já tomou a primeira dose precisa ficar atento ao prazo da segunda, para garantir uma boa eficácia protegendo a si e aos demais”, disse.





Também são atendidos no município com a vacina contra Covid-19 todas as pessoas acima de 18 anos que integram os grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização (PNI) contra Covid-19, como profissionais e trabalhadores de saúde, forças de segurança e salvamento, pessoas com comorbidades, professores e trabalhadores da Educação e Assistência Social, trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário, dentre outros.