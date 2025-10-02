Londrina participa da Campanha de Multivacinação de crianças e adolescentes

O Ministério da Saúde lançou, na quarta-feira (1º), a Campanha Nacional de Multivacinação voltada para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. O município de Londrina aderiu à campanha, que inicia na próxima segunda-feira (6) e vai até 31 de outubro, com o Dia D de mobilização marcado para o dia 18.





O objetivo é atualizar a Caderneta de Vacinação, com as vacinas disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação 2025, para elevar as coberturas vacinais e ampliar o acesso da população à vacinação. Pessoas de até 59 anos também poderão aproveitar a campanha para atualizar a caderneta vacinal, reforçando a proteção, principalmente, contra sarampo e febre amarela.

Em Londrina, a vacinação ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), abertas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Durante a campanha, serão ofertadas todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, entre elas as que protegem contra poliomielite e Covid-19. A mobilização também prioriza o resgate de quem ainda não recebeu doses contra HPV, febre amarela e sarampo.





Com relação ao sarampo, toda a população de 6 meses a 59 anos poderá se vacinar, reforçando a proteção e prevenindo a reintrodução da doença no Brasil. Além disso, haverá resgate de não vacinados contra o HPV na faixa etária de 15 a 19 anos. A vacina protege contra diversos tipos de câncer, como colo do útero, ânus, pênis, garganta e pescoço, além de verrugas genitais.

O Ministério da Saúde recomendou, ainda, a intensificação da vacinação contra a febre amarela em alguns estados, incluindo o Paraná. Será ofertada atualização da situação vacinal de pessoas de 9 meses a 59 anos, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Imunização (PNI).





Dia D

A mobilização será no sábado do dia 18 deste mês. Em Londrina, todas as UBSs estarão abertas, das 8h às 17h, exclusivamente para a vacinação. A diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Fernanda Fabrin, ressaltou que vacinar é proteger a saúde da população contra diversas doenças preveníveis. “É muito importante ficar atento ao calendário e levar as crianças e adolescentes para atualizarem a carteira de vacinação. Recomendamos que não deixem para depois, pois manter as vacinas em dia é um ato que protege toda a família. Os pais, ao levarem seus filhos para a vacinação, também devem atualizar a caderneta com as vacinas que estão faltando”, frisou.



