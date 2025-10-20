Londrina registra 13.554 doses aplicadas na Campanha de Multivacinação

A Campanha Nacional de Multivacinação, que em Londrina iniciou no dia 6 de outubro, aplicou 13.554 doses de vacinas variadas em Londrina até agora. Somente no último sábado (18), quando as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estiveram abertas, das 8h às 17h, para o Dia D de Multivacinação, foram aplicadas 1.654 doses. A campanha prossegue até o dia 31 de outubro e é voltada para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade, visando a atualização da Caderneta de Vacinação com as vacinas disponíveis no Calendário Nacional. Pessoas de até 59 anos também podem aproveitar a campanha para atualizar a caderneta vacinal.





A secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, ressaltou o bom desempenho da campanha, que registrou aumento nas aplicações das vacinas contra sarampo (926 doses), HPV (848 doses), febre amarela (959 doses) e dengue (1.306 doses). “Desde o início da campanha, Londrina vem apresentando crescimento expressivo, especialmente nessas vacinas. Isso é um motivo de boas perspectivas no incremento dos indicadores de saúde na cidade de Londrina. Além disso, esse resultado reforça a importância da imunização e o papel da atenção primária como nossa principal força na prevenção de doenças evitáveis.

No sábado, realizamos o Dia D da Multivacinação para ampliar o acesso em dia e horários alternativos. Apesar das chuvas intensas pela manhã, que podem ter reduzido a procura, observamos grande adesão e comprometimento da comunidade. Reforçamos o convite para que quem ainda não se vacinou procure as unidades de saúde e mantenha a carteirinha atualizada”, afirmou.



