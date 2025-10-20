Londrina registra 13.554 doses aplicadas na Campanha de Multivacinação

A Campanha Nacional de Multivacinação, que em Londrina iniciou no dia 6 de outubro, aplicou 13.554 doses de vacinas variadas em Londrina até agora. Somente no último sábado (18), quando as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estiveram abertas, das 8h às 17h, para o Dia D de Multivacinação, foram aplicadas 1.654 doses. A campanha prossegue até o dia 31 de outubro e é voltada para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade, visando a atualização da Caderneta de Vacinação com as vacinas disponíveis no Calendário Nacional. Pessoas de até 59 anos também podem aproveitar a campanha para atualizar a caderneta vacinal.
Com relação ao sarampo, toda a população de 6 meses a 59 anos pode se vacinar, reforçando a proteção e prevenindo a reintrodução da doença no Brasil. A campanha também oferta uma intensificação da vacina contra o HPV para pessoas na faixa etária de 15 a 19 anos que não receberam a dose de rotina dos 9 aos 14 anos. Ela protege contra diversos tipos de câncer, como colo do útero, ânus, pênis, garganta e pescoço, além de verrugas genitais.
Outubro Rosa
Paralelamente, também no último sábado (18), as UBSs atenderam mulheres com diversos serviços, entre eles o exame preventivo contra o câncer de colo de útero, avaliação das mamas e solicitação de exames, dentro da Campanha Outubro Rosa. Do total de 4.434 agendamentos realizados no portal da Prefeitura, foram efetuados 2.423 atendimentos às mulheres, o que representa 45% de faltas. Também foram solicitados 1.305 exames de mamografia, 528 ultrassonografias endovaginais e 302 ultrassonografias de mamas.