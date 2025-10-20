Pesquisar

Prevenção em Foco

Londrina registra 13.554 doses aplicadas na Campanha de Multivacinação

Redação Bonde com N.Com
20 out 2025 às 16:20

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
A Campanha Nacional de Multivacinação, que em Londrina iniciou no dia 6 de outubro, aplicou 13.554 doses de vacinas variadas em Londrina até agora. Somente no último sábado (18), quando as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estiveram abertas, das 8h às 17h, para o Dia D de Multivacinação, foram aplicadas 1.654 doses.  A campanha prossegue até o dia 31 de outubro e é voltada para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade, visando a atualização da Caderneta de Vacinação com as vacinas disponíveis no Calendário NacionalPessoas de até 59 anos também podem aproveitar a campanha para atualizar a caderneta vacinal.


A secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, ressaltou o bom desempenho da campanha, que registrou aumento nas aplicações das vacinas contra sarampo (926 doses), HPV (848 doses), febre amarela (959 doses) e dengue (1.306 doses). “Desde o início da campanha, Londrina vem apresentando crescimento expressivo, especialmente nessas vacinas. Isso é um motivo de boas perspectivas no incremento dos indicadores de saúde na cidade de Londrina. Além disso, esse resultado reforça a importância da imunização e o papel da atenção primária como nossa principal força na prevenção de doenças evitáveis. 
No sábado, realizamos o Dia D da Multivacinação para ampliar o acesso em dia e horários alternativos. Apesar das chuvas intensas pela manhã, que podem ter reduzido a procura, observamos grande adesão e comprometimento da comunidade. Reforçamos o convite para que quem ainda não se vacinou procure as unidades de saúde e mantenha a carteirinha atualizada”, afirmou.

Para participar da Campanha Nacional de Multivacinação, não é necessário agendar horário, bastando comparecer à UBS de referência, com documento de identificação em mãos e, de preferência, com a Carteira de Vacinação. Durante a campanha, estão sendo ofertadas todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação.


Foto: Emerson Dias / NCom


Com relação ao sarampo, toda a população de 6 meses a 59 anos pode se vacinar, reforçando a proteção e prevenindo a reintrodução da doença no Brasil. A campanha também oferta uma intensificação da vacina contra o HPV para pessoas na faixa etária de 15 a 19 anos que não receberam a dose de rotina dos 9 aos 14 anos. Ela protege contra diversos tipos de câncer, como colo do útero, ânus, pênis, garganta e pescoço, além de verrugas genitais.

Outubro Rosa 


Paralelamente, também no último sábado (18), as UBSs atenderam mulheres com diversos serviços, entre eles o exame preventivo contra o câncer de colo de útero, avaliação das mamas e solicitação de exames, dentro da Campanha Outubro Rosa. Do total de 4.434 agendamentos realizados no portal da Prefeitura, foram efetuados 2.423 atendimentos às mulheres, o que representa 45% de faltas. Também foram solicitados 1.305 exames de mamografia, 528 ultrassonografias endovaginais e 302 ultrassonografias de mamas. 

