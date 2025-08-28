Londrina registra queda de 90% em casos de dengue com relação a 2024

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina divulgou, nesta quinta-feira (28), um novo boletim epidemiológico sobre a dengue. Os dados mostram que o município teve avanços significativos no combate à dengue em relação ao ano anterior. Em 2024, neste mesmo período, a cidade somava 41.641 casos confirmados e 52 mortes. Em 2025, Londrina registra do início do ano até agora 4.595 casos confirmados e nove óbitos. A redução é de aproximadamente 90% nos casos confirmados e 83% nos óbitos.





O boletim desta semana também aponta que foram registradas 20.840 notificações relacionadas à doença, das quais 15.600 foram descartadas. Há, ainda, 645 notificações em análise. Além disso, o mapa que apresenta a incidência de casos notificados por área de abrangência das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) continua apresentando um comportamento estável na curva epidemiológica da dengue. Com relação à chikungunya, o relatório mantém o número de dez notificações. Duas delas foram confirmadas (casos importados, de fora), sete descartadas e uma está em análise.





Segundo o gerente de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Nino Ribas, o cenário atual pode ser caracterizado como de estabilidade na transmissão, porém com circulação contínua do vírus e risco de novos casos. “Nesse contexto, a Vigilância Ambiental mantém diversas ações estratégicas, essenciais para conter a disseminação do vírus, reduzir o risco de novos casos graves e garantir a resposta adequada da rede de atenção à saúde”, disse.





Dia D





Entre as ações executadas, está o Mutirão “Dia D” de Combate à Dengue, que nesta semana acontecerá na Vila Romana, na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) Lindóia. A atividade será realizada nesta sexta (29), das 8h às 16h, e no sábado (30), das 8h às 11h.





A localidade foi escolhida por apresentar aumento no número de casos notificados de dengue. Serão vistoriados 1.400 imóveis, em 16 quarteirões, na Vila Romana, e mais 1.400, em 20 quarteirões, na Vila Romana II.





Na sexta-feira, os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) realizarão visitas domiciliares com orientações à população sobre medidas preventivas e eliminação de criadouros. Na mesma data, a CMTU iniciará a coleta de materiais inservíveis, conforme itinerário previamente definido. No sábado, as ações terão continuidade, com a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) prosseguindo com o recolhimento de materiais que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti.





Outras ações





A SMS também prossegue com inspeções e eliminação de criadouros em imóveis residenciais e comerciais; mutirões comunitários para redução de focos do mosquito Aedes aegypti; monitoramento entomológico por meio de ovitrampas e levantamento de índices de infestação; fiscalização de imóveis com risco ambiental, em articulação com outros órgãos municipais; ações educativas e orientação à população, reforçando medidas preventivas em nível domiciliar.



