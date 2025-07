Londrina registrou 97 mortes por síndromes respiratórias desde janeiro

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Londrina divulgou novo Boletim Informativo sobre Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e Síndrome Gripal (SG) nesta quarta-feira (9). Foram registradas 24 notificações relacionadas à SRAG, sendo 15 em adultos e nove em crianças. Houve redução nos casos em comparação com o boletim anterior, que apontou 32 notificações.





Os óbitos relacionados à SRAG, em 2025, somam 97, sendo 18 por Influenza, seis por Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e 11 por Covid-19. O restante foi em decorrência de outros vírus ou agentes etiológicos ou não foram especificados. Em comparação com semana anterior, houve sete óbitos a mais, sendo um por VSR e seis não especificados.





A taxa de positividade viral entre os pacientes com SRAG é de 94,1%, representando um aumento significativo com relação à semana anterior, que era de 34,5%. Os principais vírus identificados foram VSR, adenovírus e rinovírus.





Atendimentos

Com relação aos atendimentos relacionados à síndrome gripal, os dados apontam que do total de 2.272 atendimentos no Pronto Atendimento Infantil (PAI), 1.031 estiveram relacionados à SG, correspondendo a 45,37% do total de atendimentos.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), Sabará e Centro-Oeste, Unidade Básica de Saúde (UBS) do Ouro Branco e Pronto Atendimento do Leonor, União da Vitória e Maria Cecília somaram 12.590 atendimentos. Deste total, 2.493 foram relacionados à SG, representando 19,80% dos atendimentos.

Vacinação

A cobertura vacinal contra influenza em Londrina, do público-alvo da campanha (idosos, crianças e gestantes), está em 50,89%. Somente em idosos, a cobertura vacinal é de 57,65%, em crianças 33,71% e em gestantes 25,76%. A campanha de vacinação contra a gripe em Londrina está liberada para a população em geral, acima de 6 meses de idade, e disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.





Período de alerta e monitoramento

A diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Fernanda Fabrin, explicou que os dados apresentados no boletim semanal são preliminares, ou seja, podem sofrer alterações após a liberação dos resultados de exames que ainda estão em análise. Segundo ela, o boletim desta semana aponta que os números atuais indicam que Londrina se encontra em um período de alerta e monitoramento, especialmente devido ao inverno, época que favorece o aumento dos casos de doenças respiratórias.

“Além disso, a cobertura vacinal dos grupos prioritários, que são os mais vulneráveis e apresentam maior risco de complicações e internações, ainda está em 50,89%, bem abaixo do esperado de 90%. Essa situação reforça a necessidade de manter o monitoramento constante e intensificar as ações de vacinação e prevenção”, informou.





(Com informações do N.Com)

