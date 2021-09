Londrina retoma agendamento da vacinação contra Covid-19 para jovens a partir de 21 anos

A secretaria municipal de Saúde liberou novamente o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para os jovens a partir de 21 anos com cadastro validado em Londrina. A vacinação estava suspensa desde terça-feira (7) por falta de imunizantes.

Faça seu agendamento no Portal da Prefeitura.

Não se esqueça de levar seu QR Code impresso, documento pessoal com foto e comprovante de residência no dia da sua vacinação. As seis salas de vacinação em Londrina são o Centro de Imunização da Zona Norte (CCI Norte), mais as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim do Sol, Alvorada, Eldorado, Ouro Branco e Vila Casoni.





A aplicação da primeira dose está liberada mediante a remessa de um novo lote de imunizantes, que chegará em Londrina no sábado (11). São aproximadamente 8.400 vacinas destinadas à primeira dose, e que irão atender não só os jovens com 21 anos, mas também pessoas de 22 a 59 anos que se cadastraram para a vacinação tardiamente, após suas faixas etárias terem sido contempladas.

Para atender este público, e também as pessoas que já concluíram o intervalo entre primeira e segunda dose, foram abertas 23.675 vagas de atendimento nas cinco salas exclusivas de vacinação em Londrina, com datas até a próxima sexta-feira (17).





Neste sábado (11), a vacinação contra Covid-19 ocorrerá no Centro de Imunização da Zona Norte e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim do Sol, Alvorada, Eldorado, Ouro Branco e Vila Casoni. Todas as salas abrirão das 7h30 às 19h, e retornam segunda-feira (13), no mesmo horário.





“Reforçamos o pedido para que levem impresso o comprovante de agendamento com o QR-Code, seja para receber a primeira ou a segunda dose. E, no caso de segunda dose, o cartão de vacinação que foi fornecido no primeiro atendimento”, frisou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.





(Com informações do N.Com)